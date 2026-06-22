Küresel seyahat analitiği şirketi AirHelp, uçuş zamanlaması, konfor ve yolcu memnuniyeti kriterlerini baz alarak hazırladığı dünyanın en iyi havalimanları listesini paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde yüksek dakiklik oranıyla öne çıkan Panama'daki Tocumen Uluslararası Havalimanı listenin zirvesine yerleşti.
LİSTENİN ZİRVESİNDE HANGİ ÜLKELER YER ALIYOR?
Panama City'de bulunan Tocumen Havalimanı, diğer kategorilerde rakiplerinin gerisinde kalsa da uçuşların zamanında kalkması konusunda gösterdiği başarıyla dünya birinciliğini elde etti. Listenin ikinci sırasına Brezilya'dan Fortaleza Pinto Martins Havalimanı yerleşirken, üçüncülük ise Güney Afrika'daki Cape Town Havalimanı'nın oldu.
Dünyanın en büyük havacılık pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri, ilk 20 arasına sadece tek bir temsilci sokabildi. Portland Havalimanı, 18. sıradan listeye girerek ABD adına bu başarıyı gösteren tek merkez olarak kaydedildi.
LİSTEDE EN ÇOK TEMSİLCİSİ BULUNAN ÜLKELER HANGİLERİ?
Panama birincilik koltuğunda yer alırken, genel başarı ve temsilci sayısı bakımından Brezilya sıralamayı domine ediyor. Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesinde tam dokuz farklı merkezi yer alan ülke, küresel havacılık kalitesinde lider konumunda bulunuyor.
Asya kıtasından Japonya; Osaka-Itami, Fukuoka ve Nagoya-Chubu havalimanlarıyla listede üç yer kaptı. Güney Afrika ise Cape Town'un yanı sıra Durban-King Shaka Havalimanı ile ilk 20 arasındaki ağırlığını koruyor. Norveç’ten Bodo ve Danimarka’dan Billund havalimanları da Avrupa kıtasını temsil eden sınırlı merkezler arasında yer alıyor.
AIRHELP VERİLERİNE GÖRE DÜNYANIN EN İYİ 20 HAVALİMANI HANGİLERİ?
Tocumen Havaalanı, Panama Şehri, Panama
Pinto Martins Havaalanı, Fortaleza, Brezilya
Cape Town Havalimanı, Güney Afrika
Recife/Guararapes Havaalanı – Gilberto Freire, Brezilya
Brasilia Havaalanı – Başkan Juscelino Kubitschek, Brezilya
Rio de Janeiro Santos Dumont Havaalanı, Brezilya
Durban Kral Şaka Havalimanı, Güney Afrika
Belém Val de Cans Havaalanı, Brezilya
Bodo Havaalanı, Norveç
Billund Havalimanı, Danimarka
Viracopos Havaalanı – Campinas, Brezilya
Osaka Itami Havalimanı, Japonya
Singapur Changi Havalimanı, Singapur
Santiago Havalimanı, Şili
Fukuoka Havalimanı, Japonya
Rio de Janeiro-Galeao Havaalanı, Brezilya
Salvador Deputado Luis Eduardo Magallanes Havaalanı, Brezilya
Portland Havalimanı, ABD
Belo Horizonte-Tancredo Neves Havaalanı, Brezilya
Nagoya Chubu Havalimanı, Japonya