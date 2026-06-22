Küresel seyahat analitiği şirketi AirHelp, uçuş zamanlaması, konfor ve yolcu memnuniyeti kriterlerini baz alarak hazırladığı dünyanın en iyi havalimanları listesini paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde yüksek dakiklik oranıyla öne çıkan Panama'daki Tocumen Uluslararası Havalimanı listenin zirvesine yerleşti.

LİSTENİN ZİRVESİNDE HANGİ ÜLKELER YER ALIYOR?

Panama City'de bulunan Tocumen Havalimanı, diğer kategorilerde rakiplerinin gerisinde kalsa da uçuşların zamanında kalkması konusunda gösterdiği başarıyla dünya birinciliğini elde etti. Listenin ikinci sırasına Brezilya'dan Fortaleza Pinto Martins Havalimanı yerleşirken, üçüncülük ise Güney Afrika'daki Cape Town Havalimanı'nın oldu.

Dünyanın en büyük havacılık pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri, ilk 20 arasına sadece tek bir temsilci sokabildi. Portland Havalimanı, 18. sıradan listeye girerek ABD adına bu başarıyı gösteren tek merkez olarak kaydedildi.

LİSTEDE EN ÇOK TEMSİLCİSİ BULUNAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Panama birincilik koltuğunda yer alırken, genel başarı ve temsilci sayısı bakımından Brezilya sıralamayı domine ediyor. Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesinde tam dokuz farklı merkezi yer alan ülke, küresel havacılık kalitesinde lider konumunda bulunuyor.

Asya kıtasından Japonya; Osaka-Itami, Fukuoka ve Nagoya-Chubu havalimanlarıyla listede üç yer kaptı. Güney Afrika ise Cape Town'un yanı sıra Durban-King Shaka Havalimanı ile ilk 20 arasındaki ağırlığını koruyor. Norveç’ten Bodo ve Danimarka’dan Billund havalimanları da Avrupa kıtasını temsil eden sınırlı merkezler arasında yer alıyor.

AIRHELP VERİLERİNE GÖRE DÜNYANIN EN İYİ 20 HAVALİMANI HANGİLERİ?

Tocumen Havaalanı, Panama Şehri, Panama

Pinto Martins Havaalanı, Fortaleza, Brezilya

Cape Town Havalimanı, Güney Afrika

Recife/Guararapes Havaalanı – Gilberto Freire, Brezilya

Brasilia Havaalanı – Başkan Juscelino Kubitschek, Brezilya

Rio de Janeiro Santos Dumont Havaalanı, Brezilya

Durban Kral Şaka Havalimanı, Güney Afrika

Belém Val de Cans Havaalanı, Brezilya

Bodo Havaalanı, Norveç

Billund Havalimanı, Danimarka

Viracopos Havaalanı – Campinas, Brezilya

Osaka Itami Havalimanı, Japonya

Singapur Changi Havalimanı, Singapur

Santiago Havalimanı, Şili

Fukuoka Havalimanı, Japonya

Rio de Janeiro-Galeao Havaalanı, Brezilya

Salvador Deputado Luis Eduardo Magallanes Havaalanı, Brezilya

Portland Havalimanı, ABD

Belo Horizonte-Tancredo Neves Havaalanı, Brezilya

Nagoya Chubu Havalimanı, Japonya