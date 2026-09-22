Uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Çorbaları" sıralamasını güncelledi. Küresel ölçekte geleneksel tariflerin değerlendirildiği listede, Türkiye'den dört farklı çorba ilk 100 arasında yer aldı. TÜRKİYE'DEN 4 ÇORBA LİSTEYE GİRDİ Gaziantep mutfağına ait Beyran çorbası, sıralamada 2. olarak dünya genelindeki birçok lezzeti geride bıraktı. Türk mutfağının yaygın tüketilen diğer çeşitlerinden Mercimek çorbası 13. sırada yer alırken; Domates çorbası 55., Kelle Paça çorbası ise 70. sıradan listeye girmeyi başardı. DÜNYANIN EN İYİ 10 ÇORBASI TasteAtlas değerlendirmesine göre ilk 10'da yer alan çorbalar ve ait oldukları ülke mutfakları şu şekilde sıralandı: Vori-Vori (Paraguay) Beyran Çorbası (Türkiye) Soto Betawi (Endonezya) Yokohama-Style Ramen (Japonya) Ramen (Japonya) Tonkotsu Ramen (Japonya) Sinigang na Baboy (Filipinler) Tom Kha Gai (Tayland) Lanzhou Noodle Soup (Çin) Lohikeitto (Finlandiya)

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