Dünyanın en saygın medya platformları arasında yer alan Forbes Dergisi’nin, Statista ile birlikte hazırladığı “Dünyanın En İyi İşverenleri– 2026” listesi yayımlandı.

2024 yılında 195, 2025 yılında 51’inci sırada yer aldığı listede bu yıl 28 basamak daha yükselerek 23’üncü sıraya tırmanan Sabancı Holding, küresel ekonomiye yön veren çok sayıda büyük şirketi geride bırakarak “Dünyanın En İyi 25 İşvereni” arasında yer aldı.

BU YIL DA TÜRK ŞİRKETLER ARASINDA BİRİNCİ SIRADA

Dünyanın 52 farklı ülkesinden toplam 900 şirketin yer aldığı listede Türkiye’den 5 şirket yer alırken, Sabancı Holding Türkiye’den listeye giren şirketler arasındaki liderliğini de sürdürdü. Son 9 yıldır aralıksız olarak “Dünyanın En İyi İşverenleri” arasında gösterilen Sabancı Holding, geçtiğimiz yılki listede de Türk şirketler arasında ilk sırada yer almıştı.

“HOLDİNGLER” KATEGORİSİNDE DÜNYADA İKİNCİSİ SIRAYA YÜKSELDİ

Öte yandan listede şirketlerin, faaliyet alanları ve merkezinin bulunduğu ülke ve bölgeler de belirtildi. “Holdingler” kategorisinde listeye toplam 29 şirket dahil edilirken, Sabancı Holding söz konusu kategoride dünyada ikinci sırada yer aldı. Ayrıca Sabancı Holding, Avrupa’dan listeye giren şirketler arasında da yedinci oldu.

Forbes’un pazar araştırma şirketi Statista ile yürüttüğü araştırma, 50’den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yıl yedincisi yayımlanan liste kapsamında şirketler; çalışanların kendi işverenlerini tavsiye etme eğilimleri, çalışanlara sunulan faydalar, yetenek gelişimi, çalışma ortamı ve eğitim fırsatları gibi temel kriterlere göre değerlendirildi.