Dünya kadın voleybolunun en prestijli kulüplerini başarı ve istatistik kriterlerine göre sıralayan dev liste kamuoyuyla paylaşıldı. Volleybox verileri doğrultusunda belirlenen dünyanın en iyi 25 kadın voleybol takımı sıralamasında Türk kulüpleri adeta gövde gösterisi yaptı.

Rus devi Dinamo Moskova'nın 4.609,05 puanla zirvede yer aldığı listenin ikinci basamağına, topladığı 4.345,40 puanla Türkiye'nin voleyboldaki lokomotifi Eczacıbaşı yerleşti. Üçüncü sıradaki Rus ekibi Uralochka-NTMK'nın ardından gelen bir diğer Türk devi VakıfBank ise 3.460,65 puanla dünya 4'üncüsü olarak adını ilk 5'e altın harflerle yazdırdı. Böylece dünyanın en iyi 5 takımı arasına 2 Türk temsilcisi girmiş oldu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLK 15'TE

Sıralamadaki Türk egemenliği yalnızca ilk 5 ile sınırlı kalmadı. Türk voleybolunun köklü kulüplerinden Fenerbahçe, hanesine yazdırdığı 2.630,55 puanla dünyanın en iyi 11. takımı unvanını alarak ilk 10 basamağın hemen sınırında yer aldı.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz Galatasaray ise 2.397,60 puanla 13'üncü sıraya yerleşerek dünyanın en seçkin 15 kulübü arasına girmeyi başardı. Açıklanan 25 kulüplük elit tabloda 4 Türk takımının yer alması, Türkiye'nin kadın voleybolunda dünyanın 1 numaralı merkezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 25 KADIN VOLEYBOL TAKIMI

Volleybox tarafından tescillenen dünyanın en iyi 25 kulübünün puan tablosu şu şekilde oluştu:

1- Dinamo Moscow (Rusya) - 4.609,05 puan

2- Eczacıbaşı (Türkiye) - 4.345,40 puan

3- Uralochka-NTMK (Rusya) - 3.713,42 puan

4- VakıfBank (Türkiye) - 3.460,65 puan

5- SSC Palmberg Schwerin (Almanya) - 3.132,50 puan

6- Racing Club de Cannes (Fransa) - 2.974,00 puan

7- Slávia EU Bratislava (Slovakya) - 2.683,07 puan

8- USC Münster (Almanya) - 2.652,99 puan

9- Crvena Zvezda (Kızılyıldız) (Sırbistan) - 2.644,84 puan

10- CSKA Moscow (Rusya) - 2.633,60 puan

11- Fenerbahçe (Türkiye) - 2.630,55 puan

12- Gerdau Minas (Brezilya) - 2.452,45 puan

13- Galatasaray (Türkiye) - 2.397,60 puan

14- PVK Olymp Praha (Çek Cumhuriyeti) - 2.387,17 puan

15- HAOK Mladost Zagreb (Hırvatistan) - 2.373,52 puan

16- Levski Sofia (Bulgaristan) - 2.335,08 puan

17- Panathinaikos (Yunanistan) - 2.246,03 puan

18- SAGA Hisamitsu Springs (Japonya) - 2.200,68 puan

19- Volley Bergamo (İtalya) - 2.197,85 puan

20- Osasco Voleibol Clube (Brezilya) - 2.179,03 puan

21- BKS Stal Bielsko-Biała (Polonya) - 2.160,50 puan

22- Dinamo București (Romanya) - 2.112,42 puan

23- NEC Red Rockets (Japonya) - 2.097,55 puan

24- SVS Post Schwechat (Avusturya) - 2.042,09 puan

25- GS Caltex Seoul KIXX (Güney Kore) - 1.994,50 puan.