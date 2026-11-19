Dünya mutfaklarının vazgeçilmez tatları arasında bulunan kurabiyeler, farklı tarifleri ve kendilerine özgü dokularıyla geniş bir lezzet çeşitliliği sunuyor. Çeşitli ülkelerin geleneksel kurabiyelerinin değerlendirildiği uluslararası sıralamada Türkiye'den iki lezzet de yer aldı.

Farklı ülkelerin mutfak kültürlerinden geleneksel tariflerin bulunduğu listede Cezayir, Yunanistan, Arjantin, Hollanda, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin lezzetleri öne çıktı. İlk sırada Cezayir'in Makroud el Louse adlı kurabiyesi bulunurken, Yunanistan'dan Melomakarona ikinci, Arjantin'den Alfajores üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DEN İKİ GELENEKSEL LEZZET

İzmir'in meşhur tatlılarından İzmir Bombası, ince hamuru ve yoğun çikolata dolgulu iç yapısıyla listede yer aldı. Badem aroması ve kendine özgü dokusuyla bilinen Acıbadem Kurabiyesi de Türkiye'nin sıralamadaki ikinci temsilcisi oldu.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 35 KURABİYESİ

1. Makroud el louse, Cezayir

2. Melomakarona, Yunanistan

3. Alfajores, Arjantin

4. Stroopwafel, Hollanda

5. Petticoat Tails, İskoçya

6. Chocolate Chip Cookie, ABD

7. Baci di dama, İtalya

8. Speculaas, Hollanda

9. Canestrelli (Liguria), İtalya

10. Pardubickı perník, Çekya

11. Vanillekipferl, Avusturya

12. Marranitos, Meksika

13. Kaab el ghazal, Fas

14. Baci di Alassio, İtalya

15. Toruńskie pierniki, Polonya

16. Figolla, Malta

17. Laskonky, Slovakya

18. Sablé, Fransa

19. Štramberské uši, Çekya

20. Bredele, Fransa

21. Koloocheh, İran

22. Amygdalotá, Yunanistan

23. Nürnberger Lebkuchen, Almanya

24. Silvanas, Filipinler

25. Krumiri, İtalya

26. Moustokouloura, Yunanistan

27. Anzac biscuits, Avustralya

28. İzmir Bombası, Türkiye

29. Prianik, Rusya

30. Florentines, Fransa

31. Acıbadem Kurabiyesi, Türkiye

32. Ma'amoul, Lübnan

33. Perníčky, Çekya

34. Canestrelli, İtalya

35. Hamantash, İsrail