Dünya mutfaklarının vazgeçilmez tatları arasında bulunan kurabiyeler, farklı tarifleri ve kendilerine özgü dokularıyla geniş bir lezzet çeşitliliği sunuyor. Çeşitli ülkelerin geleneksel kurabiyelerinin değerlendirildiği uluslararası sıralamada Türkiye'den iki lezzet de yer aldı.
Farklı ülkelerin mutfak kültürlerinden geleneksel tariflerin bulunduğu listede Cezayir, Yunanistan, Arjantin, Hollanda, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin lezzetleri öne çıktı. İlk sırada Cezayir'in Makroud el Louse adlı kurabiyesi bulunurken, Yunanistan'dan Melomakarona ikinci, Arjantin'den Alfajores üçüncü sırada yer aldı.
TÜRKİYE'DEN İKİ GELENEKSEL LEZZET
İzmir'in meşhur tatlılarından İzmir Bombası, ince hamuru ve yoğun çikolata dolgulu iç yapısıyla listede yer aldı. Badem aroması ve kendine özgü dokusuyla bilinen Acıbadem Kurabiyesi de Türkiye'nin sıralamadaki ikinci temsilcisi oldu.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 35 KURABİYESİ
1. Makroud el louse, Cezayir
2. Melomakarona, Yunanistan
3. Alfajores, Arjantin
4. Stroopwafel, Hollanda
5. Petticoat Tails, İskoçya
6. Chocolate Chip Cookie, ABD
7. Baci di dama, İtalya
8. Speculaas, Hollanda
9. Canestrelli (Liguria), İtalya
10. Pardubickı perník, Çekya
11. Vanillekipferl, Avusturya
12. Marranitos, Meksika
13. Kaab el ghazal, Fas
14. Baci di Alassio, İtalya
15. Toruńskie pierniki, Polonya
16. Figolla, Malta
17. Laskonky, Slovakya
18. Sablé, Fransa
19. Štramberské uši, Çekya
20. Bredele, Fransa
21. Koloocheh, İran
22. Amygdalotá, Yunanistan
23. Nürnberger Lebkuchen, Almanya
24. Silvanas, Filipinler
25. Krumiri, İtalya
26. Moustokouloura, Yunanistan
27. Anzac biscuits, Avustralya
28. İzmir Bombası, Türkiye
29. Prianik, Rusya
30. Florentines, Fransa
31. Acıbadem Kurabiyesi, Türkiye
32. Ma'amoul, Lübnan
33. Perníčky, Çekya
34. Canestrelli, İtalya
35. Hamantash, İsrail