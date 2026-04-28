Küresel gastronomi dünyasının referans kaynağı TasteAtlas, kullanıcı oylarıyla belirlenen yılın en iyi kuru yemişlerini duyurdu. Türkiye; Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ile dev rakiplerini geride bırakarak listeye damga vurdu. 4.6 puan alan Antep fıstığı, İtalya ve Yunanistan menşeli ürünlerle aynı puanı paylaşarak dünyanın en kaliteli üç ürününden biri olarak tescillendi.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 15 KURU YEMİŞİ

TasteAtlas oylamaları sonucunda belirlenen 2026 yılının en iyi kuru yemişleri şu şekilde sıralandı:

Fystiki Aeginas (Yunanistan) – 4.6

Pistacchio Verde di Bronte (İtalya) – 4.6

Antep Fıstığı (Türkiye) – 4.6

Marconas (İspanya)

Macadamia (Avustralya)

Fystiki Megaron (Yunanistan)

Kelifoto fystiki Fthiotidas (Yunanistan)

Castanha da Terra Fria (Portekiz)

Mandorle (İtalya)

Nocciola del Piemonte (İtalya)

Aydın Kestanesi (Türkiye)

Brazil Nut (Brezilya)

Giresun Tombul Fındığı (Türkiye)

Noix de Grenoble (Fransa)

Almendra de Mallorca (İspanya)

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ZİRVESİNDE

Listenin ilk üç sırasında yer alan ürünlerin tamamının 4.6 puan alması, Türkiye’nin gastronomi alanındaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Antep fıstığı, küresel ölçekte en yüksek kaliteye sahip ürünler arasında gösterilirken; Aydın kestanesi 11. sıradan, Giresun tombul fındığı ise 13. sıradan listeye girerek uluslararası başarıyı belgeledi.

AKDENİZ ÜLKELERİ LİSTEYE DAMGA VURDU

Yayımlanan listede Akdeniz mutfağının hakimiyeti dikkat çekti. Yunanistan, İtalya ve Türkiye toplamda listenin büyük çoğunluğunu oluştururken; Avustralya ve Brezilya gibi ülkeler sınırlı sayıda ürünle sıralamaya girebildi. TasteAtlas tarafından tescillenen bu veriler, 2026 yılının en prestijli gıda envanteri olarak kayıtlara geçti.