Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 100 Meyvesi” listesini güncelledi. Binlerce oyun değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den Aydın inciri, 4,4 puanla 13. sırada yer aldı. ZİRVEDE POLONYA ÇİLEĞİ VAR 15 Ekim’de güncellenen listede toplam 12 bin 207 kullanıcı oyu toplandı. İncelemelerin ardından 8 bin 395 oy geçerli sayılarak sıralama bu puanlar üzerinden oluşturuldu. Listenin zirvesine 4,7 puanla Polonya’nın Pomeranya bölgesinde yetişen Truskawka Kaszubska çileği yerleşti. Yunanistan’a ait iki meyve ikinci ve üçüncü sırayı alırken, Portekiz limonu dördüncü oldu. AYDIN İNCİRİ İLK 15’TE YER ALDI Türkiye’yi listede temsil eden Aydın inciri, 4,4 puanla dünya genelinde 13. sıraya yerleşti. Kendine özgü aroması, doğal tatlılığı ve etli yapısıyla bilinen incir, uluslararası sıralamada üst basamaklarda kendine yer buldu.

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