İspanya'da düzenlenen uluslararası peynir yarışmasında dünyanın en iyisi seçildi. 45 ülkeden getirilen 5 bin 330 peynirin değerlendirildiği organizasyonda birincilik, Fransa'da 24 ay olgunlaştırılan fındık aromalı Comté peynirinin oldu.

CNN Travel'ın haberine göre, 12 Kasım'da İspanya'da bir araya gelen jüri üyeleri, dünyanın dört bir yanından getirilen binlerce peyniri tattı. Uzun süren değerlendirmelerin ardından yarışmanın birincisi açıklandı.

5 bin 330 peynir arasından birinci seçildi

Fransa'nın doğusundaki Franche-Comté bölgesinde üretilen Comté, 24 ay olgunlaştırılmasıyla öne çıkıyor. İsviçre sınırına yakın bölgede pastörize edilmemiş inek sütünden yapılan sert peynir, fındığı andıran aroması ve kolay ufalanan dokusuyla jüriyi etkiledi.

1907 yılında kurulan aile şirketi JuraFlore tarafından üretilen peynir, tarihi Rousses Kalesi'nde olgunlaştırılıyor.

Jüride yer alan İspanyol Rafael Dominguez Gonzalez, peynirin lezzetini şu sözlerle anlattı:

"Buradaki en belirgin özellik lezzet. Ağızda nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Farklı lezzet katmanları ve hoş fındıksı aromalar ortaya çıkarıyor."

Dünyanın en iyi peynirleri açıklandı

Organizasyonun internet sitesinde paylaşılan listede, yarışmada öne çıkan peynirler, üreticileri ve ülkeleri de yer aldı.

- Comté Fort des Rousses (24 ay): Fransa – Fromageries Arnaud

- Ossau-Iraty: Fransa – Agour

- Köy mandırası Rossens üretimi Le Gruyère AOP Réserve: İsviçre – Gourmino

- Erborinato di Capra (keçi mavi peyniri): İtalya – Latteria Sociale Di Cameri

- Olgunlaştırılmış koyun peyniri – SoalheirAlves: Portekiz – Joaquim António Duarte Alves & Filhos

- Curado Fuente La Sierra: İspanya – Quesaria Fuente La Sierra

- KALTBACH Appenzeller: İsviçre – Emmi Group

- Kurucunun rezervi (özel seri): İtalya – Caseificio Il Fiorino

- Stärnachäs extra 10: İsviçre – Affineur Walo von Mühlenen

- Tomme Agnès: İsviçre – Gourmino

- Yenilebilir çiçekli olgunlaştırılmış keçi peyniri: İspanya – Queronsa

- 30 ay olgunlaştırılmış Parmigiano Reggiano DOP: İtalya – Consorzio Gourm.it

- El Roble De Campollano eski koyun peyniri: İspanya – Food Manchegos

- Blu Notte – La Fossa dell'Abbondanza: İtalya – Italian Food Hunters Artisanal National Cheese Team

45 ülkeden peynirler yarıştı

İspanya'nın Cordoba kentinde düzenlenen yarışmaya 45 ülkeden toplam 5 bin 330 peynir katıldı. Peynirler; tat, koku, görünüm, doku ve ağızda bıraktığı his bakımından jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

İlk turda her masada en yüksek puanı alan ve "Süper Altın" ödülüne layık görülen peynirler, ikinci tadım aşamasına yükseldi. Son değerlendirmede ise finalistler sahnede yeniden tadıldı ve yarışmanın birincisi belirlendi.

Ödülün açıklanmasının ardından konuşan JuraFlore'un kurucusunun torunlarından Franck Arnaud, kazanılan başarıdan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Arnaud, "Bu bizim için büyük bir mutluluk. Gelecek yıl 120'nci yılımızı kutlayacağız ve başından beri bir aile işletmesiyiz. Bu haber inanılmaz bir sevinç kaynağı, diğer aile üyelerine haber vermek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.