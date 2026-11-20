Peynir yapımının Oscar'ları olarak da anılan Dünya Peynir Ödülleri, bu yıl da dünyanın dört bir yanından üreticileri bir araya getirdi. Yarışmaya 45 ülkeden toplam 5 bin 330 peynirle başvuru yapıldı. Peynirler peynir tüccarları, alıcılar, gazeteciler, üreticiler ve olgunlaştırma uzmanlarından oluşan 270 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Her ürün görünüm, doku, koku ve lezzet gibi farklı kriterler üzerinden puanlandı.

ZİRVEDE FRANSA'DAN GELEN PEYNİR YER ALDI

İspanya, İtalya, İsviçre ve Fransa gibi köklü peynir üretim geleneğine sahip ülkeler yarışmada öne çıkanlar arasında yer aldı. Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Brezilya, Hindistan ve Meksika'dan üreticiler de organizasyona katıldı. İsviçre Alpleri peyniri ve Fransız koyun sütü peynirinin de iddialı olduğu yarışmada birincilik, Fransa'nın Jura bölgesinde üretilen sert ve dağ tipi Comté peynirinin oldu.

JÜRİYİ ETKİLEYEN LEZZETİN SIRRI BELLİ OLDU

İspanyol peynir uzmanı ve jüri üyesi Rafael Dominguez, The Telegraph'a yaptığı açıklamada kazanan peynirin görünümünden aromasına kadar birçok özelliğinin kendisini etkilediğini söyledi.

Dominguez, peynirin zengin aromasına ve et suyu notalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çok davetkar görünüyordu. Beklendiği gibi, aroması zengin ve et suyu notaları içeriyordu ve tadı beni büyüledi. Birçok nüansı vardı: harika fındıksı ve tuzlu notalar ve ardından yaklaşık iki dakika boyunca kalan belirgin bir umami tadı,"

İspanyol bir peynirin kazanmasını istediğini de belirten uzman, sonucun kendisini memnun ettiğini ifade ederek kazanan peynir için "Harika bir peynir" değerlendirmesinde bulundu.