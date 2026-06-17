TasteAtlas’ın kullanıcı oylarıyla hazırladığı “Dünyanın En İyi Sandviçleri” listesinde Türk mutfağı bir kez daha dikkat çekti. Dünyanın dört bir yanından gelen değerlendirmeler sonucunda hazırlanan sıralamada, Türkiye’ye özgü Tombik Döner zirvedeki yerini korumayı başardı.

Listenin ilk 20 sırasında farklı ülkelerden pek çok ikonik lezzet bulunurken sıralama şu şekilde oluştu:

20. Prego, Portekiz

18. Tost Skagen, İsveç

17. Sánguche de milanesa, Arjantin

16. Hot Chicken Sandwich, ABD

15. Jibarito, Porto Riko

14. Butifarra, Peru

13. Montreal smoked meat, Kanada

12. Pan con chicharrón, Peru

11. Panino con la porchetta (Porchetta sandwich), İtalya

10. Sandwich de lomo, Arjantin

9. Texas Brisket Sandwich, ABD

8. Bánh mì thịt (Meat and Cold Cuts Bánh Mì), Vietnam

7. Panino col polpo, İtalya

6. Arepa reina pepiada, Venezuela

5. Shawarma, Lübnan

4. Maine-style Lobster Roll, ABD

3. Bánh mì, Vietnam

2. Bánh mì heo quay (Roasted Pork Belly Bánh Mì), Vietnam

1. Tombik Döner, Türkiye