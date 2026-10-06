Dünyanın farklı ülkelerine ait sandviçlerin yer aldığı listede Türkiye’den bir lezzet zirveye yerleşti. Türk mutfağının sevilen sokak lezzetlerinden tombik döner, güçlü rakiplerini geride bırakarak listenin birinci sırasında yer aldı.
Gastronomi dünyasında dikkat çeken sıralamada Avrupa, Amerika, Güney Amerika ve Asya’dan çok sayıda sandviç bulunurken, Türkiye’yi zirveye taşıyan lezzet tombik döner oldu.
Listenin ikinci sırasında Vietnam’dan Bánh mì heo quay, üçüncü sırasında yine Vietnam’dan Bánh mì yer aldı. Lübnan usulü shawarma ise beşinci sırada kendine yer buldu.
Dünya mutfaklarından öne çıkan sandviçlerin sıralaması şöyle:
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Tost Skagen – İsveç
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Bánh mì – Vietnam
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Bánh mì thịt – Vietnam
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Sánguche de milanesa – Arjantin
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Prego – Portekiz
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Butifarra – Peru
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Mozzarella in carrozza – İtalya
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Pan con chicharrón – Peru
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Bánh mì heo quay – Vietnam
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Texas Brisket Sandwich – ABD
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Panino col polpo – İtalya
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Sandwich de lomo – Arjantin
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Jibarito – Porto Riko
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Arepa reina pepiada – Venezuela
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Panino con la porchetta – İtalya
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Maine-style Lobster Roll – ABD
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Hot Chicken Sandwich – ABD
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Montreal smoked meat – Kanada
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Shawarma – Lübnan
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Tombik döner – Türkiye