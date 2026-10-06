Dünyanın farklı ülkelerine ait sandviçlerin yer aldığı listede Türkiye’den bir lezzet zirveye yerleşti. Türk mutfağının sevilen sokak lezzetlerinden tombik döner, güçlü rakiplerini geride bırakarak listenin birinci sırasında yer aldı.

Gastronomi dünyasında dikkat çeken sıralamada Avrupa, Amerika, Güney Amerika ve Asya’dan çok sayıda sandviç bulunurken, Türkiye’yi zirveye taşıyan lezzet tombik döner oldu.

Listenin ikinci sırasında Vietnam’dan Bánh mì heo quay, üçüncü sırasında yine Vietnam’dan Bánh mì yer aldı. Lübnan usulü shawarma ise beşinci sırada kendine yer buldu.

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Dünya mutfaklarından öne çıkan sandviçlerin sıralaması şöyle:

  1. Tost Skagen – İsveç
  2. Bánh mì – Vietnam
  3. Bánh mì thịt – Vietnam
  4. Sánguche de milanesa – Arjantin
  5. Prego – Portekiz
  6. Butifarra – Peru
  7. Mozzarella in carrozza – İtalya
  8. Pan con chicharrón – Peru
  9. Bánh mì heo quay – Vietnam
  10. Texas Brisket Sandwich – ABD
  11. Panino col polpo – İtalya
  12. Sandwich de lomo – Arjantin
  13. Jibarito – Porto Riko
  14. Arepa reina pepiada – Venezuela
  15. Panino con la porchetta – İtalya
  16. Maine-style Lobster Roll – ABD
  17. Hot Chicken Sandwich – ABD
  18. Montreal smoked meat – Kanada
  19. Shawarma – Lübnan
  20. Tombik döner – Türkiye