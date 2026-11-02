Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünya mutfaklarının temelini oluşturan tarım ürünlerini değerlendirdiği “Dünyanın En İyi Sebzeleri” listesini yayımladı.
Yerel iklim özellikleri, toprak yapısı ve gastronomik miras kriterleri gözetilerek hazırlanan sıralamada İtalya ürünleri ağırlığını hissettirirken, Türkiye de tescilli lezzetiyle listede yer aldı.
Gurmelerin ve platform kullanıcılarının oylarıyla belirlenen listede ilk dörde giren sebzeler ve öne çıkan özellikleri şöyle:
1. SAN MARZANO DOMATESİ (İTALYA)
Campania bölgesinde, Vezüv Yanardağı’nın eteklerindeki volkanik topraklarda yetiştirilen San Marzano domatesi listenin ilk sırasına yerleşti. Düşük asit oranı, yoğun tatlılığı, etli gövdesi ve az çekirdekli yapısıyla bilinen ürün; geleneksel Napoliten pizzaların ve Akdeniz soslarının dünya çapındaki ana standardı kabul ediliyor.
2. AJİ AMARİLLO (PERU)
Listenin ikinci sırasında yer alan Peru menşeli Ají Amarillo, olgunlaştığında parlak turuncu renge dönen bir biber türü. Orta seviyedeki yakıcı acılığına eşlik eden belirgin meyvemsi ve tropikal aromasıyla bilinen biber; ceviche başta olmak üzere geleneksel Peru tabaklarının ana harcını oluşturuyor.
3. POMODORO Dİ PACHİNO (İTALYA)
Üçüncü sırayı alan Sicilya bölgesine ait Pachino domatesi, yüksek güneşlenme süresi ve bölgenin hafif tuzlu yer altı sularından besleniyor. İnce kabuklu ve gevrek dokulu bu çeri/salkım domates, yüksek şeker ve mineral dengesi sayesinde Akdeniz salatalarında ve hafif soslarda taze olarak tercih ediliyor.
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4. CİPOLLA ROSSA Dİ TROPEA CALABRİA (İTALYA)
Calabria bölgesinde yetiştirilen Tropea kırmızı soğanı, dördüncü sıradan listeye girdi. Sahil şeridinin mikroikliminde yetiştiği için yakıcı kükürt tadı barındırmayan ürün, çiğ tüketilebilecek derecede yüksek şeker oranına, sulu bir yapıya ve morumsu kırmızı renge sahip.
URFA BİBERİ 4,1 PUANLA 22'NCİ SIRADA
Türkiye’nin coğrafi işaretli değerlerinden Urfa biberi, TasteAtlas değerlendirmesinde 4,1 puan alarak dünya genelinde 22'nci sıraya yerleşti. Yörede "isot" adıyla da anılan ürün, Şanlıurfa ve çevresinde yetiştirilen kırmızı biberlerin tam olgunlaşma evresinde hasat edilip güneşte kurutulması, terletilmesi ve geleneksel yöntemlerle işlenmesiyle hazırlanıyor.
Kendine has koyu rengi ve tütsümsü aromasıyla bilinen baharat, Türkiye'yi küresel sıralamada temsil eden tek yerel ürün oldu.
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