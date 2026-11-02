3. POMODORO Dİ PACHİNO (İTALYA)

Üçüncü sırayı alan Sicilya bölgesine ait Pachino domatesi, yüksek güneşlenme süresi ve bölgenin hafif tuzlu yer altı sularından besleniyor. İnce kabuklu ve gevrek dokulu bu çeri/salkım domates, yüksek şeker ve mineral dengesi sayesinde Akdeniz salatalarında ve hafif soslarda taze olarak tercih ediliyor.