Uluslararası araştırma kuruluşu Oxford Economics, dünyanın en iyi şehirlerini belirlediği 2026 Küresel Şehirler Endeksi'nin sonuçlarını yayımladı. Ekonomi, yaşam kalitesi ve çevre gibi kriterlerin dikkate alındığı araştırmada New York ilk sırada yer aldı. Türkiye'den İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, İzmit ve Bursa da sıralamada kendine yer buldu.

DÜNYANIN EN İYİ 10 ŞEHRİ AÇIKLANDI

Oxford Economics tarafından hazırlanan endekste dünyanın farklı bölgelerinden 1.000 büyük şehir değerlendirildi. Araştırmanın ilk sırasında ABD'nin New York kenti bulunurken İngiltere'nin başkenti Londra ikinci, Fransa'nın başkenti Paris ise üçüncü sırada yer aldı. İlk 10 şehir arasında ABD'den 5, Avrupa'dan 4 ve Asya'dan 1 şehir bulundu.

Dünyanın en iyi 10 şehri şöyle sıralandı:

1. New York – ABD

2. Londra – İngiltere

3. Paris – Fransa

4. Seattle – ABD

5. San Francisco – ABD

6. Dublin – İrlanda

7. Boston – ABD

8. San Jose – ABD

9. Tokyo – Japonya

10. Zürih – İsviçre

TÜRKİYE'DEN HANGİ ŞEHİRLER LİSTEYE GİRDİ?

Araştırmada Türkiye'den 6 şehir dünyanın en iyi 1.000 şehri arasında yer aldı. İstanbul 64. sıraya yerleşerek Türkiye'nin en yüksek puana sahip şehri oldu. Başkent Ankara 201. sırada bulunurken İzmir 333, Antalya 342, İzmit 352 ve Bursa 362. sırada yer aldı. Böylece İstanbul, Türkiye'den ilk 100'e girmeyi başaran tek şehir oldu.

Türkiye'den listeye giren şehirler ve sıralamaları:

1. İstanbul – 64. sıra

2. Ankara – 201. sıra

3. İzmir – 333. sıra

4. Antalya – 342. sıra

5. İzmit – 352. sıra

6. Bursa – 362. sıra

İSTANBUL İLK 100'E GİRMEYİ BAŞARDI

Türkiye'den listeye giren şehirler arasında en yüksek sıraya İstanbul yerleşti. Dünya genelinde 64. sırada bulunan İstanbul'u, 201. sıradaki Ankara takip etti. İzmir, Antalya, İzmit ve Bursa ise sıralamada 300 ile 400. basamaklar arasında yer aldı. İstanbul ile Ankara arasında 137 sıralık fark oluştu.

ŞEHİRLER HANGİ KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLDİ?

Oxford Economics tarafından hazırlanan Küresel Şehirler Endeksi'nde şehirlerin ekonomik performansları, yaşam kalitesi ve çevresel koşulları gibi çeşitli göstergeler dikkate alındı. Dünya genelindeki 1.000 büyük şehrin karşılaştırıldığı araştırma, kentlerin farklı alanlardaki performanslarını ortak bir sıralamada bir araya getirdi. Açıklanan sonuçlarda New York ilk sıradaki yerini alırken Türkiye'den 6 şehir sıralamaya dahil oldu.