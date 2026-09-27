Oxford Economics tarafından hazırlanan 2026 Global Cities Index’in sonuçları açıklandı. Dünyanın farklı bölgelerinden 1000 şehrin karşılaştırıldığı araştırmada New York ilk sırayı aldı, Londra ikinci, Paris ise üçüncü oldu.

DÜNYANIN EN İYİ 10 ŞEHRİ HANGİLERİ?

Araştırmaya göre ilk 10 şehir şöyle:

1. New York, ABD

2. Londra, İngiltere

3. Paris, Fransa

4. Seattle, ABD

5. San Francisco, ABD

6. Dublin, İrlanda

7. Boston, ABD

8. San Jose, ABD

9. Tokyo, Japonya

10. Zürih, İsviçre

Şehirler ekonomi, insan kaynağı, yaşam kalitesi, çevre ve yönetim olmak üzere 5 temel kategoride değerlendirildi. Listenin üst sıralarındaki kentlerin ekonomik güçlerinin yanı sıra eğitimli ve yetenekli insanları çekme kapasiteleri de değerlendirmede etkili oldu.

KÜLTÜR VE YAŞAM KALİTESİ SIRALAMAYI ETKİLEDİ

Listenin üçüncü sırasındaki Paris, yaşam kalitesi kategorisindeki performansıyla öne çıktı. Kentte yaklaşık 130 müze bulunurken belediyeye bağlı 11 müze, 2001’den bu yana kalıcı koleksiyonlarına ücretsiz erişim sağlıyor.

Dördüncü sırada bulunan Seattle ise kültür ve sanat alanındaki özellikleriyle değerlendirmede öne çıkan şehirlerden biri oldu. Grunge müzik tarihindeki yeriyle bilinen kentte, yakın zamanda tamamlanan yaklaşık 20 dönümlük Waterfront Park da kamusal alan projeleri arasında yer aldı.

ÇEVRE POLİTİKALARI NEDEN ÖNEMLİ?

Araştırmada çevre ve ulaşım politikaları da şehirlerin sıralamasını belirleyen kriterler arasında yer aldı. Londra’da uygulanan trafik yoğunluk ücreti ve Ultra Düşük Emisyon Bölgesi gibi uygulamaların trafik ile hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağladığı belirtildi.

San Francisco toplu taşıma ağıyla çevre kategorisinde öne çıkarken Dublin’in düşük kirlilik seviyeleri ve 2030 yılına kadar iklim nötr olma hedefi dikkat çekti.

İSTANBUL 64. SIRADA YER ALDI

Türkiye’den İstanbul, 1000 şehrin değerlendirildiği listede 64. sırada yer aldı. Böylece İstanbul, Türkiye’den ilk 100’e giren şehir oldu. Raporda Antalya da Türkiye’nin dinamik şehirlerinden biri olarak öne çıkarıldı. Ancak genel sıralamanın zirvesindeki ilk 3 değişmedi; New York’u Londra ve Paris takip etti.