Gastronomi alanında dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, dünyanın en iyi süt ürünlerini sıraladığı yeni listesini yayımladı. Farklı ülkelerden geleneksel lezzetlerin yarıştığı listede Türkiye, iki ürünüyle ilk 3'e girmeyi başardı. Türk mutfağının önemli lezzetlerinden kaymak üçüncü sırada yer alırken, listenin zirvesine de bir başka Türk ürünü yerleşti.

DÜNYANIN EN İYİ SÜT ÜRÜNLERİ AÇIKLANDI

TasteAtlas'ın hazırladığı sıralamada Avrupa ve Asya mutfaklarından pek çok geleneksel süt ürünü kendine yer buldu. Fransa, İngiltere, Bulgaristan ve İrlanda gibi ülkelerin ürünlerinin de bulunduğu listede Türkiye'nin başarısı dikkat çekti. Türkiye, dünyanın en iyi süt ürünleri sıralamasında iki lezzetiyle ilk üçe girmiş oldu.

TASTEATLAS'IN LİSTESİNDE İLK 15

TasteAtlas tarafından açıklanan dünyanın en iyi süt ürünleri sıralaması şöyle:

15-Heumilch (Çayır sütü) – Avusturya

14-Crème fraîche (Fransız ekşi krema) – Fransa

13-Twaróg (Lor peyniri) – Polonya

12-Tvorog (Rus lor peyniri) – Rusya

11-Cuajada (Taze süt peyniri) – İspanya

10-Ghee (Sade yağ) – Hindistan

9-Cornish kaymaklı krema – İngiltere

8-Yoğurt – Bulgaristan

7-Bulgar ekşi sütü – Bulgaristan

6-Yunan yoğurdu (Süzme yoğurt) – Yunanistan

5-Devonshire clotted cream (Kaymaklı krema) – İngiltere

4-Beurre d'Isigny (Isigny tereyağı) – Fransa

3-Kaymak – Türkiye

2-İrlanda tereyağı – İrlanda

1- Trabzon tereyağı