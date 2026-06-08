Türk mutfağının zenginliği bu kez uluslararası bir listede kendini bir kez daha gösterdi. Gastronomi platformu TasteAtlas’ın “Dünyanın en iyi tatlıları” sıralamasında bir Türk tatlısı zirveye yerleşirken, ilk 10’da Türkiye’den toplam üç lezzet yer aldı.
Dünya genelinde yaptığı değerlendirmelerle bilinen TasteAtlas’ın yayımladığı listede Türkiye’nin başarısı öne çıktı. En üst sırada, birçok kişinin severek tükettiği bir Türk tatlısı bulunurken, farklı ülkelerden seçilen tatlılar arasında Türk mutfağı güçlü bir şekilde temsil edildi.
Dünyanın en iyi 10 tatlısı
Antakya Künefesi (Türkiye): Hatay mutfağının simgesi olan, tel kadayıf ve peynirle hazırlanan geleneksel lezzet.
Clotted Cream Ice Cream (İngiltere): Devon bölgesinin ünlü kaymağıyla yapılan yoğun ve kremamsı dondurma.
Gelato al Pistacchio (İtalya): Özellikle Sicilya’da popüler olan, yoğun fıstık aromalı İtalyan dondurması.
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Strudel (Avusturya): Elma, kuru üzüm ve tarçınla hazırlanan iç harcın ince hamura sarılmasıyla yapılan klasik tatlı.
Gaziantep Baklavası (Türkiye): İncecik yufkalar, Antep fıstığı ve tereyağının şerbetle buluştuğu dünyaca ünlü tatlı.
Fıstıklı Sarma (Türkiye): Yoğun Antep fıstığıyla hazırlanan ve şerbetle tatlandırılan geleneksel bir tatlı.
Tembleque (Porto Riko): Hindistan cevizi sütü, nişasta ve şekerle yapılan, genellikle tarçınla servis edilen puding.
Crêpes Sucrées (Fransa): Çikolata, reçel, bal, karamel ve meyvelerle sunulan tatlı Fransız krepleri.
Tinginys (Litvanya): Bisküvi, kakao, tereyağı ve yoğunlaştırılmış sütle hazırlanan pişmeyen tatlı.
Pão de Ló de Ovar (Portekiz): Yumurta sarısı ağırlıklı, yumuşak ve nemli dokusuyla bilinen sünger kek.
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