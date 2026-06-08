Türk mutfağının zenginliği bu kez uluslararası bir listede kendini bir kez daha gösterdi. Gastronomi platformu TasteAtlas’ın “Dünyanın en iyi tatlıları” sıralamasında bir Türk tatlısı zirveye yerleşirken, ilk 10’da Türkiye’den toplam üç lezzet yer aldı.

Dünya genelinde yaptığı değerlendirmelerle bilinen TasteAtlas’ın yayımladığı listede Türkiye’nin başarısı öne çıktı. En üst sırada, birçok kişinin severek tükettiği bir Türk tatlısı bulunurken, farklı ülkelerden seçilen tatlılar arasında Türk mutfağı güçlü bir şekilde temsil edildi.