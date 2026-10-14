Uluslararası yayın kuruluşu Time Out tarafından gerçekleştirilen küresel araştırmaya göre, Tayvan'ın başkenti Taipei dünyanın en beğenilen ve verimli toplu taşıma ağına sahip şehri ilan edildi.

Dünya genelindeki onlarca metropolden 24 binden fazla kent sakininin katılımıyla düzenlenen ankette katılımcılar, günlük yaşamda kullandıkları metro, otobüs, tramvay ve şehir içi tren hizmetlerini değerlendirdi.

Anket sonuçlarına göre Taipei sakinlerinin %95'i şehirdeki toplu taşıma hizmetlerini 'iyi' veya 'harika' olarak nitelendirdi. Bu memnuniyet oranıyla Taipei, sıralamada Singapur, Hong Kong ve Edinburgh gibi şehirleri geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

YOLCU HACMİ ORTAYA ÇIKTI

Taipei'nin toplu taşıma altyapısının merkezinde yer alan MRT (Mass Rapid Transit) metro ağı, yüksek yolcu kapasitesi ve operasyonel verileriyle öne çıkıyor.

2025 Toplam Yolcu Sayısı: 767 milyonun üzerinde

Günlük Ortalama Yolcu Sayısı: Yaklaşık 2,1 milyon

Düzen ve Operasyon: Peronlarda yer alan yönlendirici işaretler sayesinde yolcu akışı düzenleniyor; tren hareketlerinde dakiklik esas alınıyor.

TERK KARTLA ENTEGRE ULAŞIM SİSTEMİ

Şehirde ulaşım entegrasyonu 'EasyCard' adı verilen tek bir dijital ödeme aracıyla sağlanıyor. Kullanıcılar bu kartı metro, otobüs hatları ve 'YouBike' kamu bisiklet paylaşım sisteminde kullanabiliyor. Kart aynı zamanda zincir marketlerde küçük tutarlı ödemeler için de geçerlilik taşıyor.

Ağın modernizasyon çalışmaları kapsamında New Taipei metropol bölgesindeki hafif raylı sistemler ve Circular Line hattı, son bir yılda en yüksek kullanım seviyesine ulaştı.

SIRALAMADA ÖNE ÇIKAN DİĞER METROPOLLER

Anket sonuçlarına göre listenin üst sıralarında yer alan diğer şehirler ve öne çıkan verileri şu şekildedir:

Taipei: %95 memnuniyet oranı.

Singapur: %93,5 memnuniyet oranı. Trenlerin zamanında çalışma oranı %99,4 olarak kaydedildi.

Hong Kong: %92,8 memnuniyet oranı. Tren, feribot ve çift katlı tramvaylardan oluşan sistem yıllık yaklaşık 2 milyar yolculuk yönetiyor.

Edinburgh: %92,4 memnuniyet oranı. Modern otobüs filosu, Leith bölgesine uzatılan tramvay hattı ve temassız banka kartıyla otomatik tavan tarife ödeme sistemiyle listede dördüncü sırada yer aldı.