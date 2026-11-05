Türk mutfağının özellikle kış aylarında sofralardan eksik olmayan lezzetlerinden turşu, uluslararası bir gastronomi listesinde dünya mutfaklarıyla yarıştı. Salatalık, lahana, biber ve havuç gibi pek çok sebzeyle hazırlanan turşunun farklı ülkelerde de birbirinden ilginç çeşitleri bulunuyor.

Gastronomi platformu TasteAtlas tarafından yayımlanan son sıralama, dünyanın en çok beğenilen turşularını bir araya getirdi. 57 farklı ürünün değerlendirildiği listede Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı da belli oldu.

TÜRK TURŞUSU DÜNYANIN EN İYİ 10 TURŞUSU ARASINDA

TasteAtlas kullanıcılarının değerlendirmeleriyle oluşturulan listede Türk turşusu 3,8 puan aldı. Bu sonuçla Türkiye'nin geleneksel lezzeti, dünyanın en beğenilen 10 turşusu arasına girerek 10'uncu sıraya yerleşti.

Farklı sebzelerle hazırlanan Türk turşusu; salatalık, lahana, biber, havuç, sarımsak, pancar ve patlıcan gibi pek çok çeşidiyle biliniyor. Sirke veya tuzlu su kullanılarak hazırlanan bu lezzet, özellikle kuru fasulye, nohut, pilav ve et yemeklerinin yanında tüketiliyor. Turşunun yanı sıra kendine özgü ekşi tadıyla turşu suyu da yoğun ilgi görüyor.

DÜNYANIN EN İYİ 10 TURŞUSU

TasteAtlas'ın 15 Ekim 2026 tarihli sıralamasına göre dünyanın en beğenilen 10 turşusu ve aldıkları puanlar şöyle:

Escabeche de cebolla – Meksika: 4,5

Nosovicke kysane zeli – Çekya: 4,3

Baechu-kimchi – Güney Kore: 4,3

Pikliz – Haiti: 4,2

Tsukemono – Japonya: 4,0

Pa kimchi – Güney Kore: 4,0

Choucroute d'Alsace – Fransa: 3,9

Kosher pickles – ABD: 3,9

Kimchi – Güney Kore: 3,9

Turşu – Türkiye: 3,8