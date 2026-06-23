Londra merkezli Quacquarelli Symonds (QS), 18 Haziran 2026 tarihinde dünyanın önde gelen üniversitelerini listeleyen "QS Dünya Üniversite Sıralaması 2027" raporunu yayınladı. Toplam 106 ülkeden 8 bin 808 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği küresel araştırmada, sadece 1.504 üniversite en iyiler listesine girmeyi başardı.

KÜRESEL SIRALAMADA ZİRVEYİ HANGİ KURUMLAR PAYLAŞTI?

Geçen yıla göre yaklaşık 340 daha fazla kurumun incelendiği yeni endekste, Amerika Birleşik Devletleri’nden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) dünya birincisi oldu. İkinci ve üçüncü sıraları Birleşik Krallık'tan Imperial College London ile ABD'den Stanford Üniversitesi paylaşıyor. Sıralamanın ilk on basamağını ağırlıklı olarak ABD ve Birleşik Krallık merkezli köklü kurumlar domine ederken, Asya kıtasından sadece Singapur Ulusal Üniversitesi ilk onda yer buldu.

DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE HANGİ KRİTERLER ESAS ALINDI?

QS derecelendirme sistemi, küresel yükseköğretim kurumlarını dokuz temel performans göstergesine göre analiz ediyor. Bu kriterler arasında akademik itibar, bilimsel makalelere yapılan atıf sayısı, işveren görüşleri ve mezunların başarı oranları yer alıyor. Ayrıca, kurumların sürdürülebilir kalkınma alanındaki faaliyetleri, öğretim üyesi-öğrenci oranı ile uluslararası araştırmacı ve yabancı öğrenci yoğunluğu da nihai puanı doğrudan etkiledi.

QS VERİLERİNE GÖRE DÜNYANIN EN İYİ 10 ÜNİVERSİTESİ HANGİLERİ?

1. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) – ABD

2. Imperial College London – Birleşik Krallık

3. Stanford Üniversitesi – ABD

4. Oxford Üniversitesi – Birleşik Krallık

5. Harvard Üniversitesi – ABD

6. Cambridge Üniversitesi – Birleşik Krallık

7. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü – ABD

8. University College London (UCL) – Birleşik Krallık

9. ETH Zürih – İsviçre

10. Singapur Ulusal Üniversitesi – Singapur