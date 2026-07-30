Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını değerlendiren yetkili 11 kuruluştan biri olan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2025-2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nı açıkladı.

Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesinin yer aldığı listede Türkiye'den 128 üniversite bulunurken, 13 üniversite ilk 1000'e girmeyi başardı. İlk 10'a ise Çin damga vurdu.

URAP'ın değerlendirmesinde üniversiteler; makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği olmak üzere altı akademik göstergeye göre sıralandı.

Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'de

Açıklanan sonuçlara göre, Türkiye'den 500-1000 bandında toplam 13 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en yüksek sıradaki üniversitesi, 585'inci sıradaki Hacettepe Üniversitesi oldu.

Hacettepe Üniversitesi'ni sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (710), Ankara Üniversitesi (748), Gazi Üniversitesi (824), Koç Üniversitesi (832), İstanbul Üniversitesi (890), Ege Üniversitesi (891), Atatürk Üniversitesi (894), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (936), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (958), Yakın Doğu Üniversitesi (971), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (977) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (981) takip etti.

Böylece, dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına Türkiye'den toplam 128 yükseköğretim kurumu girmiş oldu.

Zirvede Harvard, ilk 10'da Çin ağırlığı

URAP sıralamasının zirvesinde ABD'den Harvard Üniversitesi yer aldı. Harvard'ı Çin'den Zhejiang Üniversitesi ikinci, Shanghai Jiao Tong Üniversitesi üçüncü ve Tsinghua Üniversitesi dördüncü sırada izledi.

Beşinci sırada İngiltere'den University College London, altıncı sırada Kanada'dan Toronto Üniversitesi, yedinci sırada ise İngiltere'den Oxford Üniversitesi yer aldı.

Listenin devamında Çin'den Peking Üniversitesi sekizinci, ABD'den Stanford Üniversitesi dokuzuncu ve Çin'den Sun Yat-sen Üniversitesi onuncu sıraya yerleşti.

Böylece, dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasında Çin'den 5 üniversite yer alarak dikkat çekti.