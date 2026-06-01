Yayımlanan sıralama; eğitim kalitesi, mezunların istihdam edilebilirliği, öğretim kadrosu kalitesi ve araştırma performansı (araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar) olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu.

Yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye'den en yüksek sırayı 666'ncı sırada yer alan Hacettepe Üniversitesi elde etti. İlk 1000 genel sıralamasına ise Türkiye'den toplam 8 üniversite girdi.

KÜRESEL SIRALAMADA İLK 10 DEĞİŞMEDİ

Açıklanan raporda, dünya genelindeki en iyi 10 yükseköğretim kurumu da paylaşıldı. Tüm değerlendirme göstergelerinden tam puan alan Harvard Üniversitesi, listenin ilk sırasındaki yerini korudu. Onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti.

Dünya genelinde ilk 10'a giren üniversiteler ve sıralamaları şu şekildedir:

  1. Harvard Üniversitesi
  2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
  3. Stanford Üniversitesi
  4. Cambridge Üniversitesi
  5. Oxford Üniversitesi
  6. Princeton Üniversitesi
  7. Pensilvanya Üniversitesi
  8. Columbia Üniversitesi
  9. Yale Üniversitesi
  10. Chicago Üniversitesi

SIRALAMAYA GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN TAM LİSTESİ

  1. Hacettepe Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 666

  2. İstanbul Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 707

  3. Ankara Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 733

  4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Dünya Sıralaması: 736

  5. Boğaziçi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 785

  6. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Dünya Sıralaması: 813

  7. Marmara Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 939

  8. Koç Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 989

  9. Ege Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1052

  10. Çukurova Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1106

  11. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa – Dünya Sıralaması: 1127

  12. Bilkent Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1140

  13. Gazi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1151

  14. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Dünya Sıralaması: 1191

  15. Dokuz Eylül Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1206

  16. Erciyes Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1265

  17. Gaziantep Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1289

  18. Atatürk Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1351

  19. İstanbul Bilgi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1378

  20. Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1397

  21. İstanbul Aydın Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1438

  22. Akdeniz Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1446

  23. Mersin Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1448

  24. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) – Dünya Sıralaması: 1494

  25. Bursa Uludağ Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1506

  26. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1515

  27. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) – Dünya Sıralaması: 1532

  28. Bahçeşehir Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1553

  29. Fırat Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1559

  30. Necmettin Erbakan Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1588

  31. Adıyaman Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1612

  32. Selçuk Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1633

  33. Kafkas Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1653

  34. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1688

  35. Sabancı Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1700

  36. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) – Dünya Sıralaması: 1708

  37. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1716

  38. Özyeğin Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1773

  39. Kocaeli Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1787

  40. Sakarya Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1790

  41. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) – Dünya Sıralaması: 1809

  42. Bingöl Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1854

  43. Süleyman Demirel Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1872

  44. Giresun Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1878

  45. İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1939

  46. Sinop Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1986

  47. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) – Dünya Sıralaması: 1992