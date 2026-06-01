Yayımlanan sıralama; eğitim kalitesi, mezunların istihdam edilebilirliği, öğretim kadrosu kalitesi ve araştırma performansı (araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar) olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu.
Yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye'den en yüksek sırayı 666'ncı sırada yer alan Hacettepe Üniversitesi elde etti. İlk 1000 genel sıralamasına ise Türkiye'den toplam 8 üniversite girdi.
KÜRESEL SIRALAMADA İLK 10 DEĞİŞMEDİ
Açıklanan raporda, dünya genelindeki en iyi 10 yükseköğretim kurumu da paylaşıldı. Tüm değerlendirme göstergelerinden tam puan alan Harvard Üniversitesi, listenin ilk sırasındaki yerini korudu. Onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti.
Dünya genelinde ilk 10'a giren üniversiteler ve sıralamaları şu şekildedir:
- Harvard Üniversitesi
- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
- Stanford Üniversitesi
- Cambridge Üniversitesi
- Oxford Üniversitesi
- Princeton Üniversitesi
- Pensilvanya Üniversitesi
- Columbia Üniversitesi
- Yale Üniversitesi
- Chicago Üniversitesi
SIRALAMAYA GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN TAM LİSTESİ
-
Hacettepe Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 666
-
İstanbul Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 707
-
Ankara Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 733
-
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Dünya Sıralaması: 736
-
Boğaziçi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 785
-
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Dünya Sıralaması: 813
-
Marmara Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 939
-
Koç Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 989
-
Ege Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1052
-
Çukurova Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1106
-
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa – Dünya Sıralaması: 1127
-
Bilkent Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1140
-
Gazi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1151
-
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Dünya Sıralaması: 1191
-
Dokuz Eylül Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1206
-
Erciyes Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1265
-
Gaziantep Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1289
-
Atatürk Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1351
-
İstanbul Bilgi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1378
-
Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1397
-
İstanbul Aydın Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1438
-
Akdeniz Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1446
-
Mersin Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1448
-
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) – Dünya Sıralaması: 1494
-
Bursa Uludağ Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1506
-
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1515
-
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) – Dünya Sıralaması: 1532
-
Bahçeşehir Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1553
-
Fırat Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1559
-
Necmettin Erbakan Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1588
-
Adıyaman Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1612
-
Selçuk Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1633
-
Kafkas Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1653
-
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1688
-
Sabancı Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1700
-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) – Dünya Sıralaması: 1708
-
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1716
-
Özyeğin Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1773
-
Kocaeli Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1787
-
Sakarya Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1790
-
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) – Dünya Sıralaması: 1809
-
Bingöl Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1854
-
Süleyman Demirel Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1872
-
Giresun Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1878
-
İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1939
-
Sinop Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1986
-
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) – Dünya Sıralaması: 1992