QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması verilerine göre, Türkiye’den 11 üniversite ilk 1000’de yer aldı. Bu üniversitelerden 9’u geçtiğimiz yıla göre sıralamasını yükseltirken, 2’si yerini korudu. Açıklamada, bu yıl hiçbir Türk üniversitesinin sıralamada gerilemediği bilgisi paylaşıldı.

ODTÜ ZİRVEDE

İlk 300’e giren üniversiteler arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 269. sıraya, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 298. sıraya yerleşti. Koç Üniversitesi 323, Boğaziçi Üniversitesi 371, Sabancı Üniversitesi 404 ve Bilkent Üniversitesi 415. sıradan listeye girdi.

TÜRKİYE’DEN İLK 1000’DE YER ALAN ÜNİVERSİTELER

İlk 1000 içerisinde sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri ise şöyle:

Hacettepe Üniversitesi – 571. sıra

İstanbul Üniversitesi – 628. sıra

Ankara Üniversitesi – 697. sıra

Yıldız Teknik Üniversitesi – 736. sıra

Gazi Üniversitesi – 915. sıra

İŞVEREN İTİBARI GÖSTERGESİNDE İLK 100’DE ÜÇ ÜNİVERSİTE

QS’in Türkiye raporunda, "İşveren İtibarı" göstergesinde ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ’nün dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer aldığı belirtildi. Raporda ayrıca, Türk yükseköğretiminin uluslararası akademik itibarı ve görünürlüğünün hızla yükseldiği vurgulandı.

QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması, akademik itibar, işveren görüşleri, öğretim kalitesi, araştırma etkinliği, uluslararası öğrenci ve akademisyen oranı gibi çok sayıda kriter üzerinden hazırlanıyor. Liste, dünya çapında üniversitelerin küresel rekabet gücünü göstermesi açısından önem taşıyor.