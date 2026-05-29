TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 100 Vejetaryen Yemeği” listesini güncelledi.
Kullanıcı oylarıyla oluşturulan sıralama, farklı ülkelerin en sevilen etsiz lezzetlerini bir araya getirdi. Listede Türkiye’den de dikkat çeken bir tat yer aldı.
İşte listenin öne çıkan ilk sıraları:
1. Taameya (Mısır)
Falafelin en eski versiyonlarından biri olarak kabul edilen taameya, nohuttan değil bakladan hazırlanıyor. Soğan, pırasa, maydanoz, kişniş ve kimyonla zenginleştirilen bu lezzet, Mısır mutfağının en sevilen sokak yemeklerinden biri olarak öne çıkıyor.
2. Mahjouba (Cezayir)
İrmikten yapılan kat kat yapısıyla dikkat çeken bu geleneksel sokak lezzeti, domatesli ve karamelize soğanlı iç harcıyla hazırlanıyor. Çoğu zaman acı harissa sosuyla servis ediliyor.
3. Maakouda (Fas)
Baharatlı patates köftesi olarak bilinen maakouda, ezilmiş patatesin sarımsak ve maydanozla harmanlanıp kızartılmasıyla hazırlanıyor. Fas’ta hem atıştırmalık hem de sandviç içeriği olarak sıkça tüketiliyor.
4. Guacamole (Meksika)
Avokado, soğan, biber ve çeşitli baharatlarla hazırlanan guacamole, kökeni Azteklere uzanan geleneksel bir sos. Özellikle tortilla cipsleriyle birlikte servis edilen bu lezzet, ferah aromasıyla dünya çapında popülerliğini koruyor.
5. Yemista (Yunanistan)
Domates ve biber gibi sebzelerin pirinçli harçla doldurulup fırınlanmasıyla hazırlanan yemista, Türk mutfağındaki dolma tariflerini andırıyor. Akdeniz mutfağının sevilen sebze yemeklerinden biri olarak biliniyor.
6. Domates çorbası (Türkiye)
Listede Türkiye’den öne çıkan lezzet ise domates çorbası oldu. İlk 20 içerisinde kendine yer bulan geleneksel çorba, 18. sıraya yerleşti. TasteAtlas açıklamasında, olgun domateslerle hazırlanan ve pürüzsüz kıvamıyla özellikle soğuk havalarda tercih edilen klasik bir tarif olduğuna vurgu yapıldı.
