Hawaii mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan “saimin” noodle çorbasının giderek kaybolma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Japon ve Çinli plantasyon işçilerinin kültüründen doğan bu yemek, yıllardır ada halkının en sevilen geleneksel tatları arasında yer alıyor.

Dashi bazlı et suyuyla hazırlanan saimin; yumurta eriştesi, barbekü etleri ve balık kekleriyle servis ediliyor. Hawaii genelinde hem klasik tariflerle hazırlanan nostaljik versiyonları hem de modern yorumları bulunuyor.