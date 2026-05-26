GİRİT, YUNANİSTAN
National Geographic’in listesinde yer alan Girit, Avrupa’nın dikkat çeken gastronomi bölgeleri arasında gösterildi. Antik Knossos Sarayı’nda bulunan kalıntıların, adada binlerce yıldır güçlü bir yemek kültürü bulunduğunu ortaya koyduğu belirtildi.
Girit mutfağı; zeytinyağı, sebzeler, bakliyatlar ve tahıl ağırlıklı yapısıyla Akdeniz beslenme kültürünün en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre bölgedeki düşük kalp hastalığı oranlarının arkasında da bu beslenme düzeni bulunuyor.
KELOWNA, KANADA
Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Kelowna, ülkenin ilk “UNESCO Gastronomi Şehri” unvanını alan bölgelerden biri oldu. Okanagan Vadisi’nde bulunan şehir, üzüm bağları ve yerel mutfak kültürüyle öne çıkıyor.
Bölgenin özellikle göl manzaralı bağ rotaları, aile işletmesi şarap üreticileri ve farklı göçmen mutfaklarının birleşimiyle dikkat çektiği belirtiliyor. Yerli halkların yemek kültürünün de Kelowna’nın gastronomi kimliğinde önemli yere sahip olduğu ifade ediliyor.
HAWAİİ, ABD
Hawaii mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan “saimin” noodle çorbasının giderek kaybolma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Japon ve Çinli plantasyon işçilerinin kültüründen doğan bu yemek, yıllardır ada halkının en sevilen geleneksel tatları arasında yer alıyor.
Dashi bazlı et suyuyla hazırlanan saimin; yumurta eriştesi, barbekü etleri ve balık kekleriyle servis ediliyor. Hawaii genelinde hem klasik tariflerle hazırlanan nostaljik versiyonları hem de modern yorumları bulunuyor.
VİETNAM
Vietnam’ın Orta Yaylaları, son yıllarda dünya kahve üretiminde daha önemli bir konuma gelmeye başladı. Özellikle Buôn Ma Thuột bölgesi, ülkenin kahve merkezi olarak öne çıkıyor.
Bölge, yoğun aroması ve yüksek kafein oranıyla bilinen robusta kahveleriyle tanınıyor. Düşük asiditeli yapısıyla dikkat çeken Vietnam kahvesinin, ülkenin kendine özgü kahve kültürünün temelini oluşturduğu belirtiliyor.
PRAG, ÇEKYA
Çekya’nın başkenti Prag, son yıllarda Avrupa’nın yükselen gastronomi merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geleneksel Çek mutfağını modern dokunuşlarla birleştiren restoranların artması, şehrin yemek kültürünü daha görünür hale getirdi.
Kentte özellikle et ağırlıklı tarifler ve modern Orta Avrupa mutfağı dikkat çekiyor. Tarihi sokaklarda bulunan küçük kafeler ve yeni nesil restoranların da Prag’ın gastronomi turizmindeki yükselişinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.
LUCKNOW, HİNDİSTAN
Hindistan’ın Lucknow şehri, UNESCO tarafından “Gastronomi Şehri” olarak tanınıyor. Babür ve Pers mutfaklarından izler taşıyan şehir, zengin baharat kullanımı ve geleneksel pişirme teknikleriyle öne çıkıyor.
Lucknow mutfağının en dikkat çeken lezzetleri arasında “dum pukht” yöntemiyle ağır ağır pişirilen et yemekleri, kebap çeşitleri ve safran aromalı pilavlar yer alıyor. Şehrin özellikle sokak yemekleri ve tarihi restoran kültürüyle gastronomi turizminde önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor.
CARTAGENA & BARRANQUİLLA, KOLOMBİYA
Kolombiya’nın Karayip kıyısındaki Cartagena ve Barranquilla şehirleri, son yıllarda yükselen gastronomi merkezleri arasında gösteriliyor. Bölgenin özellikle yeni nesil şefleri ve düzenlenen yemek festivalleriyle dikkat çektiği belirtiliyor.
Cartagena’daki bazı restoranlar, yerel ürünleri modern pişirme teknikleriyle yeniden yorumlarken; Barranquilla’da düzenlenen Sabor Barranquilla festivali ise bölgenin mutfak kültürünü uluslararası alanda daha görünür hale getiriyor. Deniz ürünleri, tropikal meyveler ve Karayip mutfağının baharatlı tarifleri bölgenin öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor.
AVRUPA TREN GASTRONOMİSİ
Listede dikkat çeken başlıklardan biri de yeniden popülerleşen lüks tren seyahatleri oldu. Avrupa’dan Güney Amerika’ya uzanan bazı tren rotalarında yolculara, geçilen bölgelere özgü yerel ürünlerle hazırlanan özel menüler sunuluyor.
Özellikle İtalya ve Peru gibi ülkelerde gastronomi odaklı tren yolculuklarının ilgi gördüğü belirtiliyor. Şeflerin hazırladığı bölgesel yemekler ve manzaralı rotaların, bu seyahatleri klasik ulaşım deneyiminin ötesine taşıdığı ifade ediliyor.
TAZMANYA, AVUSTRALYA
Avustralya’ya bağlı Tazmanya Adası, deniz ürünleri ve yerel tarım ürünleriyle hazırlanan özgün mutfağıyla listede yer aldı. Bölgenin özellikle sürdürülebilir üretim anlayışı ve doğal ürünleriyle öne çıktığı belirtiliyor.
Tazmanya mutfağında taze deniz ürünleri, yerel otlar ve küçük üreticilerden gelen malzemeler önemli yer tutuyor. Uzmanlara göre bölge, kolonyal dönem öncesine uzanan yerel yemek kültürünü modern yorumlarla yeniden canlandırıyor.
SİNGAPUR
Singapur’da son yıllarda yeniden ilgi görmeye başlayan Peranakan mutfağı, ülkenin en dikkat çeken gastronomi kültürlerinden biri arasında gösteriliyor. Çin, Malay ve Endonezya mutfaklarının birleşiminden oluşan bu geleneksel yemek kültürü, zengin baharat kullanımıyla öne çıkıyor.
Peranakan mutfağında uzun hazırlık süreçleri gerektiren tariflerin önemli yer tuttuğu belirtiliyor. Uzmanlara göre nesilden nesile aktarılan bu yemekler, Singapur’un kültürel mirasının korunmasında da önemli rol oynuyor.
SOMERSET, BİRLEŞİK KRALLIK
Birleşik Krallık’taki Somerset bölgesi, son yıllarda gastronomi turizminin yükselen merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bölgenin özellikle geleneksel cheddar peyniriyle dikkat çektiği belirtiliyor.
Somerset’te bulunan küçük üreticiler ve çiftlik işletmeleri, yerel lezzet kültürünün korunmasında önemli rol oynuyor. Uzmanlara göre bölge, kırsal mutfak deneyimi arayan turistlerin ilgisini giderek daha fazla çekiyor.
SONORA, MEKSİKA
Meksika’nın kuzeyindeki Sonora bölgesi, et ağırlıklı mutfağı ve açık ateşte pişirme kültürüyle dikkat çeken gastronomi noktaları arasında yer aldı. Özellikle dana etiyle hazırlanan geleneksel yemeklerin bölgenin mutfak kimliğinde önemli yer tuttuğu belirtiliyor.
Sonora mutfağında odun ateşinde pişirilen etler, un tortillaları ve yerel baharatlarla hazırlanan tarifler öne çıkıyor. Uzmanlara göre bölge, hem geleneksel Meksika mutfağını koruması hem de sınır kültürünün etkilerini taşımasıyla farklı bir gastronomi deneyimi sunuyor.
BOZCAADA, TÜRKİYE
Türkiye’den listeye giren Bozcaada, Ege mutfağıyla öne çıkan destinasyonlar arasında gösterildi. Adanın özellikle deniz ürünleri, zeytinyağlı mezeleri ve yerel lezzetleriyle dikkat çektiği belirtildi.
Bozcaada mutfağının; taze balık çeşitleri, ot yemekleri ve bölgeye özgü üzüm türleriyle şekillendiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre ada, sakin atmosferi ve yerel tatlarıyla gastronomi turizminde giderek daha fazla ilgi görüyor.
MİNNEAPOLİS, ABD
ABD’nin Minneapolis kenti, farklı göçmen topluluklarının etkisiyle Ortabatı’nın en hareketli gastronomi merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Şehirde özellikle Asya, Afrika ve Orta Doğu mutfaklarından izler taşıyan restoranların dikkat çektiği belirtiliyor.
Minneapolis mutfağının, farklı kültürlerden gelen tariflerin birleşimiyle şekillendiği ifade ediliyor. Sokak lezzetlerinden modern restoranlara kadar uzanan geniş yemek çeşitliliğinin, kenti gastronomi turizminde öne çıkardığı vurgulanıyor.
CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA
Güney Afrika’nın Cape Town şehri, farklı kültürlerin birleşiminden oluşan mutfağıyla listede yer aldı. Kentin özellikle deniz ürünleri, yerel baharatlar ve Afrika mutfağından izler taşıyan tarifleriyle dikkat çektiği belirtiliyor.
Cape Town’da Malay, Afrika ve Avrupa mutfaklarının etkilerinin bir arada görüldüğü ifade ediliyor. Şehirdeki restoranların, yerel ürünleri modern yorumlarla sunmasının gastronomi turizmine olan ilgiyi artırdığı vurgulanıyor.
LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK
Londra, çok kültürlü mutfak yapısı ve sokak lezzetleriyle listenin dikkat çeken şehirleri arasında yer aldı. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen yemek kültürlerinin şehirde bir araya geldiği belirtiliyor.
Kentte özellikle Hint, Orta Doğu, Asya ve Afrika mutfaklarından örnekler sunan restoranların yoğun ilgi gördüğü ifade ediliyor. Sokak pazarları, küçük restoranlar ve modern gastronomi noktalarının da Londra’nın yemek kültürünü öne çıkardığı vurgulanıyor.
