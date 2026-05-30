Türk mutfağının vazgeçilmez unsurlarından biri olan yoğurt, yüzyıllardır sofralarda önemli bir yere sahip. Anadolu’nun farklı bölgelerinde yoğurtla hazırlanan çok sayıda yemek bulunurken, bu zengin mutfak kültürü uluslararası platformlarda da dikkat çekmeye devam ediyor. Gastronomi rehberi TasteAtlas’ın hazırladığı “Dünyanın En İyi Yoğurtlu Yemekleri” listesinde Türkiye’den birçok lezzet üst sıralarda yer aldı.

ÇÖKERTME KEBABI ZİRVEYE YAKLAŞTI

Listeye göre, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde doğup zamanla ülke genelinde tanınan Çökertme kebabı ikinci sırada kendine yer buldu. İnce dilimlenmiş patates, et ve yoğurdun uyumuyla öne çıkan bu geleneksel yemek, dünya çapında en beğenilen yoğurtlu lezzetler arasında gösterildi.

KAYSERİ MANTISI İLK 5’TE

Türk mutfağının en bilinen yemeklerinden biri olan Kayseri mantısı da listede üst sıralarda yer aldı. Yoğurt ve sos eşliğinde servis edilen mantı, dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri arasında beşinci sıraya yerleşti.

Çökertme kebabı ve mantının yanı sıra şiş tavuk, haydari ve çılbır da listeye girerek Türk mutfağının yoğurtla hazırlanan yemeklerdeki güçlü konumunu ortaya koydu.

DÜNYANIN EN İYİ YOĞURTLU YEMEKLERİ LİSTESİ

1- Shishbarak – Lübnan

2- Çökertme kebabı – Türkiye

3- Tirokafteri – Yunanistan

4- Chicken Tikka Masala – Birleşik Krallık

5- Mantı – Türkiye

6- Yiaourti me meli – Yunanistan

7- Snezhanka salata – Bulgaristan

8- Tandoori – Hindistan

9- Tzatziki – Yunanistan

10- Kabab barg – İran

11- Fatteh – Lübnan

12- Burek sa sirom – Sırbistan

13- Şiş tavuk – Türkiye

14- Korma – Hindistan

15- Haydari – Türkiye

16- Mast o khiar – İran

17- Portokalopita – Yunanistan (Kıbrıs/Girit etkili)

18- Gzik – Polonya

19- Çılbır – Türkiye

20- Koldskål (Buttermilk soup) – Danimarka