Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı (ITIA), dünyanın en iyi tenisçileri arasında yer alan 31 yaşındaki Nick Kyrgios'un alınan turnuva maçı numunesinde bir kokain metaboliti olan benzoylecgonine maddesinin tespit edildiğini duyurdu.

Kokain gibi uyarıcı ve performans artırıcı etkileri olan bu maddenin kullanan sporcu spordan men edildi.

Haziran ayında Mallorca'daki bir ATP 250 turnuvası sırasında bu kokain türevi maddeyi kullanan sporcu, suçunu itiraf etti.

'KENDİMDEN UTANIYORUM'

Kariyerinde 13. sıraya kadar yükselen Avustralyalı raket, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) laboratuvarının 17 Temmuz'da da yasaklı bir uyarıcı madde çıkmasının ardından 4 Ağustos'ta geçici olarak spordan men edilmişti.

Olayın ardından Instagram hesabından açıklama yapan Kyrgios, yaptığı hatanın tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Sporcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda Mallorca'da kokain testimin pozitif çıkması sonucu doping testini geçemedim. Büyük bir hata yaptım ve tüm sorumluluğu üstleniyorum. Hayranlarımdan, ailemden, sponsorlarımdan ve yakınımdaki herkesten özür dilerim. Hepsinden öte, beni takip eden çocuklardan özür dilerim. Bunun nasıl bir örnek teşkil ettiğini biliyorum ve kendimden utanıyorum"

Sakatlıkların ve kariyerinin sonuna yaklaşmanın getirdiği stres sebebiyle uyuşturucuya başvurduğunu söyleyen Kyrgios, durumunu şöyle açıkladı:

"İçinde bulunduğum durum hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Son birkaç yıldır yaşadığım sakatlıklar hem fiziksel hem de zihinsel olarak üzerimde büyük bir yük oluşturdu. Bedenim zihnimin beklediği şeyi yapamaz hale geldi ve kariyerimin sonuna yaklaştığımı kabul etmek hayal ettiğimden çok daha zor oldu. Her zaman tenisi benim seçmediğimi, tenisin beni seçtiğini söyledim. Ancak bütün hayatım olan bir şeyi bırakmak, yüzleşmek zorunda kaldığım en zor şeylerden biri. Zaman zaman kendimi çaresiz ve yalnız hissettim."

ANTRENÖR BİLE OLAMAYACAK

Geçici men cezası süresince Kyrgios; Dünya Tenisi, WTA, ATP, Grand Slam'ler veya herhangi bir ulusal federasyon tarafından düzenlenen hiçbir etkinlikte oynayamayacak, antrenörlük yapamayacak ya da bu etkinliklere katılamayacak.

Geçici men kararına itiraz etmeyen Avustralyalı tenisçi, "kendisini düzeltmeye odaklanmak" amacıyla 28 gün boyunca sosyal medyadan ve kamuoyundan uzak kalacağını belirtti.

Kyrgios sözlerini, "Üzgünüm. Gerekeni yapacağım ve daha iyi döneceğim," ifadeleriyle tamamladı.

Kokain, WADA'nın Yasaklılar Listesi'nde uyarıcı ve suistimal edilen madde olarak sınıflandırılıyor ve tenis anti-doping kuralları gereğince müsabaka dönemlerinde yasaklı sayılıyor.

NİCK KYRGİOS KİMDİR?

Avustralyalı profesyonel tenisçi Nick Kyrgios, 2013 yılında profesyonel kariyerine adım attı.

Erkekler tekler dünya sıralamasındaki en yüksek derecesine Ekim 2016'da 13. sıraya yerleşerek ulaştı.

Kyrgios, ATP Turu kapsamında Washington, Tokyo, Acapulco ve Brisbane turnuvaları dahil olmak üzere toplam 7 tekler şampiyonluğu elde etti.

Grand Slam turnuvalarındaki en yüksek tekler derecesini 2022 Wimbledon'da finale yükselerek kaydetti.

Aynı yıl düzenlenen Avustralya Açık'ta ise Thanasi Kokkinakis ile birlikte erkekler çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Kariyerinde Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile oynadığı ilk müsabakaların tamamından galibiyetle ayrılan Kyrgios, Avustralya'yı Davis Kupası'nda da temsil etti.