Sentinel Kabilesi'nin dış dünyaya karşı sergilediği mutlak reddediş, bilim insanları, hükümetler ve kaşifler için hâlâ çözülemeyen bir muamma. Yaklaşık 60 bin yıldır bu adada yaşayan topluluğun dili, inançları ve kültürü hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor. Çünkü kabile üyeleri, kendilerine yaklaşan herkesi ok ve mızraklarla karşılıyor.

Teknolojiden, modern tıptan ya da tarımsal sistemlerden tamamen uzak olan Sentinel Kabilesi, avcılık, balıkçılık ve bitki toplayıcılığıyla hayatta kalıyor. Yaşam tarzları, dış müdahalelere kapalı, tamamen kendilerine özgü.

Bu nedenle Hindistan hükümeti, kabileyi korumak amacıyla Kuzey Sentinel Adası’na 5,6 kilometrelik bir güvenlik hattı çekerek adaya yaklaşımı yasakladı. Bu yasak sadece kültürel dokuyu korumayı değil, aynı zamanda kabile üyelerini dışarıdan gelebilecek ölümcül hastalıklardan da uzak tutmayı hedefliyor.

Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur

Ne yazık ki Sentinel Kabilesi hakkında edinilen az sayıdaki bilgi, çoğunlukla trajik olayların ardından geldi. 2006 yılında iki balıkçı, adaya istemeden yaklaştıkları için öldürüldü. 2018 yılında ise bir misyoner, kabileyle iletişim kurmak amacıyla adaya girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Bu olaylar, kabilenin mutlak izolasyon tercihinin ve yaşam hakkının sorgusuz kabul edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sentinel Kabilesi, modern dünyanın tüm cezbedici imkanlarına rağmen kendi iç düzeniyle var olmayı sürdürüyor. Bu kararlı izolasyon hali, sadece bir kültürel duruş değil, aynı zamanda varoluşlarını koruma refleksi olarak da değerlendiriliyor.