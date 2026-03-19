2026 verileri kapsamında ülkelerin aktif askeri güç dengeleri netleşti. Çin, yaklaşık 2 milyon 40 bin askerle listenin zirvesindeki yerini korurken; Hindistan 1,43 milyon, Amerika Birleşik Devletleri ise 1,33 milyon personelle ilk üçte konumlandı. Bölgesel çatışmaların etkisiyle Ukrayna ve Rusya'nın personel sayılarındaki artış dikkat çekti.

TÜRKİYE İLK 10 İÇERİSİNDE YER ALDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, 481 bin kişilik aktif mevcuduyla küresel güç sıralamasında 10. basamakta yer aldı. Türkiye; Güney Kore, Vietnam ve Mısır gibi yüksek askeri kapasiteye sahip ülkeleri geride bıraktı. Listenin üst sıralarında yer alan Pakistan, İran ve Etiyopya gibi ülkelerin personel sayıları da güncel raporla tescillendi.

DÜNYANIN EN KALABALIK ORDULARI SIRALANDI

Global Firepower verilerine göre 2026 yılı aktif askeri personel sayısında ilk 20 ülke şu şekilde:

Çin: 2.04 Milyon Hindistan: 1.43 Milyon ABD: 1.33 Milyon Rusya: 1.32 Milyon Kuzey Kore: 1.32 Milyon Ukrayna: 900 Bin Pakistan: 660 Bin İran: 610 Bin Etiyopya: 503 Bin Türkiye: 481 Bin Güney Kore: 450 Bin Vietnam: 450 Bin Mısır: 439 Bin Kolombiya: 429 Bin Endonezya: 405 Bin Fas: 400 Bin Meksika: 387 Bin Brezilya: 376 Bin Tayland: 361 Bin Eritre: 350 Bin

SAVUNMA HARCAMALARI VE TEKNOLOJİ ÖN PLANDA

Raporda, aktif personel sayısının tek başına bir güç göstergesi olmadığı; teknolojik donanım, lojistik kabiliyet ve savunma sanayii yatırımlarının ordu verimliliğini doğrudan etkilediği vurgulandı. 2026 yılı itibarıyla birçok ülkenin personel sayısını sabit tutarken insansız sistemlere ve yapay zeka destekli savunma teknolojilerine bütçe ayırdığı gözlemlendi.