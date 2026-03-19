2026 verileri kapsamında ülkelerin aktif askeri güç dengeleri netleşti. Çin, yaklaşık 2 milyon 40 bin askerle listenin zirvesindeki yerini korurken; Hindistan 1,43 milyon, Amerika Birleşik Devletleri ise 1,33 milyon personelle ilk üçte konumlandı. Bölgesel çatışmaların etkisiyle Ukrayna ve Rusya'nın personel sayılarındaki artış dikkat çekti.
TÜRKİYE İLK 10 İÇERİSİNDE YER ALDI
Türk Silahlı Kuvvetleri, 481 bin kişilik aktif mevcuduyla küresel güç sıralamasında 10. basamakta yer aldı. Türkiye; Güney Kore, Vietnam ve Mısır gibi yüksek askeri kapasiteye sahip ülkeleri geride bıraktı. Listenin üst sıralarında yer alan Pakistan, İran ve Etiyopya gibi ülkelerin personel sayıları da güncel raporla tescillendi.
DÜNYANIN EN KALABALIK ORDULARI SIRALANDI
Global Firepower verilerine göre 2026 yılı aktif askeri personel sayısında ilk 20 ülke şu şekilde:
- Çin: 2.04 Milyon
- Hindistan: 1.43 Milyon
- ABD: 1.33 Milyon
- Rusya: 1.32 Milyon
- Kuzey Kore: 1.32 Milyon
- Ukrayna: 900 Bin
- Pakistan: 660 Bin
- İran: 610 Bin
- Etiyopya: 503 Bin
- Türkiye: 481 Bin
- Güney Kore: 450 Bin
- Vietnam: 450 Bin
- Mısır: 439 Bin
- Kolombiya: 429 Bin
- Endonezya: 405 Bin
- Fas: 400 Bin
- Meksika: 387 Bin
- Brezilya: 376 Bin
- Tayland: 361 Bin
- Eritre: 350 Bin
SAVUNMA HARCAMALARI VE TEKNOLOJİ ÖN PLANDA
Raporda, aktif personel sayısının tek başına bir güç göstergesi olmadığı; teknolojik donanım, lojistik kabiliyet ve savunma sanayii yatırımlarının ordu verimliliğini doğrudan etkilediği vurgulandı. 2026 yılı itibarıyla birçok ülkenin personel sayısını sabit tutarken insansız sistemlere ve yapay zeka destekli savunma teknolojilerine bütçe ayırdığı gözlemlendi.