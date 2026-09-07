Metropol bölgesinde 40 milyondan fazla insanın yaşadığı Cakarta'nın kuzey kesimlerinde toprak, yılda 20 ila 28 santimetre arasında çöküyor. Bataklık ve nehir tortuları üzerine kurulan şehirde, kontrolsüz kentleşme ve iklim değişikliği felaketin boyutunu her geçen gün artırıyor.

CAKARTA NEDEN BU KADAR HIZLI BATIYOR?

Şebeke suyunun yetersiz kalması nedeniyle milyonlarca kişinin ve sanayi tesisinin kontrolsüzce yeraltı suyu çekmesi, toprağın katmanlarındaki desteği kaybettirerek çöküşü hızlandırıyor. Küresel ısınmayla okyanus seviyelerinin yükselmesi de eklenince, kentin kuzey bölgeleri halihazırda deniz seviyesinin metrelerce altına düşmüş durumda.

DEVLET FELAKETE KARŞI HANGİ ÖNLEMLERİ ALIYOR?

Suların ilerleyişini kesmek amacıyla Endonezya hükümeti, kıyı hattına "Dev Deniz Duvarı" inşa etme ve drenaj altyapısını yenileme projelerini hayata geçirdi. Tehdidin boyutunun giderek büyümesi üzerine yetkililer, ülkenin idari merkezini ve başkentini tamamen yeni bir bölgeye taşıma kararı aldı.