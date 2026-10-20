World Population Review tarafından yayımlanan 2026 yılı küresel nüfus raporu, dünyanın en kalabalık kentleri sıralamasında tarihi bir değişimin yaşandığını ortaya koydu. Endonezya'nın başkenti Cakarta 41,9 milyonluk nüfusuyla Tokyo'yu geride bırakarak listenin zirvesine yerleşirken, 15 milyonluk nüfusa sahip İstanbul dünyanın en kalabalık metropolleri arasında 18'inci sırada yer aldı.

NÜFUS ARTIŞININ MERKEZİ ASYA VE AFRİKA'YA MI KAYDI?

Yıllık nüfus artış oranları baz alındığında, Hindistan'ın başkenti Delhi yakınlarındaki Ghaziabad yüzde 5,2'lik büyüme hızıyla birinci basamağa yerleşti. Gujarat eyaletine bağlı Surat yüzde 4,99 ile ikinci, Afganistan'ın başkenti Kabil ise yüzde 4,74'lük artışla üçüncü sırayı aldı. Nijerya'nın Lagos kenti yüzde 4,44 ile dördüncü sıraya yerleşirken, Meksika'daki Toluca kenti yüzde 4,25'lik büyümeyle Asya ve Afrika kıtaları haricinde ilk 10'a girebilen tek yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti.

Beş yıllık nüfus değişimleri incelendiğinde ise Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Malappuram kenti yüzde 44'lük rekor artışla zirveye oturdu. Vietnam'ın Can Tho ve Çin'in Suqian şehirleri yüzde 37'lik büyüme kaydederken; saatlik nüfus artışında Delhi, Şanghay ve Dakka gibi Asya metropolleri küresel ölçekte başı çekti.

DÜNYANIN EN KALABALIK 20 METROPOLÜ LİSTELENDİ

Toplam nüfusu 41,9 milyona ulaşan Cakarta'nın ardından Bangladeş'in başkenti Dakka 36,6 milyonla ikinci, Japonya'nın başkenti Tokyo ise 33,4 milyonla üçüncü sıraya yerleşti. Hindistan'ın Delhi kenti 30,2 milyon, Çin'in Şanghay kenti ise 29,6 milyon nüfusla ilk beşteki yerini aldı.

Dünyanın en kalabalık 20 şehri ve güncel nüfus verileri şöyle:

Cakarta (Endonezya): 41,9 milyon Dakka (Bangladeş): 36,6 milyon Tokyo (Japonya): 33,4 milyon Delhi (Hindistan): 30,2 milyon Şanghay (Çin): 29,6 milyon Guangzhou (Çin): 27,6 milyon Kahire (Mısır): 25,6 milyon Manila (Filipinler): 24,7 milyon Kalküta (Hindistan): 22,6 milyon Seul (Güney Kore): 22,5 milyon Karaçi (Pakistan): 21,4 milyon Mumbai (Hindistan): 20,2 milyon São Paulo (Brezilya): 19 milyon Bangkok (Tayland): 18,2 milyon Meksiko (Meksika): 17,7 milyon Pekin (Çin): 17 milyon Lahor (Pakistan): 15,2 milyon İstanbul (Türkiye): 15 milyon Moskova (Rusya): 14,5 milyon Ho Chi Minh Kenti (Vietnam): 14,1 milyon

Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 55'i kentsel alanlarda yaşarken, bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 68 seviyesine ulaşması öngörülüyor. Birleşmiş Milletler projeksiyonları, mevcut demografik eğilimlerin sürmesi halinde Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 2050 yılına kadar dünyanın en büyük metropolü haline gelebileceğini ve küresel kentsel artışın yüzde 35'inin sadece Hindistan, Çin ve Nijerya'da gerçekleşeceğini gösteriyor.

HIZLI BÜYÜME ALTYAPI KRİZİNİ TETİKLİYOR MU?

İş imkanları, yüksek gelir beklentisi ve temel hizmetlere erişim amacıyla kentlere yönelen yoğun göç dalgası, altyapı ve konut kapasiteleri üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor. Metropollerin kontrolsüz büyümesi su, elektrik ve toplu taşıma hizmetlerinin yetersiz kalmasına yol açarken, yerel yönetimlerin kamu yatırımları bu nüfus artış hızının gerisinde kalıyor.

Afrika'nın en büyük kentlerinden Nijerya'nın Lagos metropolünde nüfusun yüzde 10'undan azı kanalizasyon hattına sahip konutlarda barınıyor. Temiz şebeke suyuna erişebilenlerin oranının yüzde 20'nin altında kaldığı şehirde, milyonlarca insanın plansız gecekondularda yaşamak zorunda kalması plansız kentleşmenin oluşturduğu altyapı krizini gözler önüne seriyor.