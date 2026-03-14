Güneş ışığının asla ulaşamadığı, mutlak karanlığın ve sessizliğin hakim olduğu yerin binlerce metre altında yaşam olabilir mi? Uluslararası bir mağara keşif ekibi, Gürcistan'daki ünlü Krubera-Voronya Mağarası'nın derinliklerinde bu soruya çarpıcı bir yanıt buldu. Yüzeyin tam 1.980 metre altında keşfedilen ve 'Plutomurus ortobalaganensis' adı verilen bu minik eklembacaklı, bilimin yaşama dair bildiği sınırları yeniden çiziyor.

Yüzeydeki dünyadan tamamen izole olan bu canlı, Plutomurus ortobalaganensis, hayatta kalmak için radikal bir evrim geçirmiş durumda. Zifiri karanlıkta hiçbir işe yaramayacağı için gözleri tamamen yok olmuş ve dikkat çekici renk pigmentlerini kaybetmiş. Gözlerinin yerini ise çevresindeki kimyasalları tespit etmesini ve ışıksız ortamda yönünü bulmasını sağlayan olağanüstü uzunluktaki dokunaçları (antenleri) almış.

980 METRE DERİNLİKTE NE YİYEREK YAŞIYOR?

Enerji kaynaklarının neredeyse sıfır olduğu bu sert yeraltı ortamında, yaşam bir döngü bulmayı başarmış. Bu minik eklembacaklının temel besin kaynağını, mağaranın derinliklerine sızmayı başaran mantarlar ve çürüyen organik maddeler oluşturuyor. Yüzeydeki insanlar için basit birer "enkaz" veya "çöp" gibi görünen bu kalıntılar, 2 kilometre derindeki bu mikro ekosistemin hayatta kalmasını sağlayan tek enerji kaynağı.

Bilim insanları bu durumu sadece yeni bir türün keşfi olarak görmüyor. Bu minik canlı, doğanın en yaşanmaz ve en zorlu koşullarda bile hayatta kalmanın bir yolunu mutlaka bulduğunu kanıtlıyor. Güneş ışığı, ısı veya bol oksijen olmadan da kompleks yaşam formlarının var olabileceğini gösteren bu keşif, aynı zamanda Dünya üzerinde hâlâ ayak basılmamış ve incelenmemiş devasa ekosistemler olduğunu insanlığa hatırlatıyor.