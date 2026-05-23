Çin’in Chongqing şehrinde inşa edilen ve 5 farklı seviyede iç içe geçmiş 20 rampadan oluşan Huangjuewan Köprülü Kavşağı, dünyanın en karmaşık otoyol yapısı olarak literatüre girdi. Üç ana otoyolu birbirine bağlayan devasa yapı, mühendislik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

7 YILDA TAMAMLANDI

Yapımına 2009 yılında başlanan ve 5 yıllık planlama evresinin ardından 7 yılda tamamlanan kavşak, 2017 yılı itibarıyla tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. 8 farklı yöne trafik akışı sağlayan yapı, bölgesel yollar ile ana arterler arasındaki bağlantıyı modernize etme amacı taşıyor.

TASARIMCIDAN ELEŞTİRİLERE YANIT GELDİ

Paylaşılan görsellerin ardından sürücüler arasında "yolunu kaybetme" endişesi yaratan projeyle ilgili Baş Tasarımcı Liu Bangjun bir açıklama yaptı. Bangjun, karmaşık görünen yapının aslında sürücü hatalarını telafi etmek üzere tasarlandığını belirtti.

Tasarım ekibi tarafından paylaşılan teknik detaylar şu şekilde: Yanlış rampaya giren sürücüler için 10 dakika mesafede geri dönüş imkanı sağlayan ek çıkışlar eklenmiştir. 20 rampanın tamamında yüksek görünürlüğe sahip trafik levhaları kullanılmıştır. Yapı, üç ana ekspres yolun yanı sıra yerel yolları birbirine bağlayarak transit geçiş süresini kısaltmaktadır.

TEK DEV PROJE DEĞİL

Huangjuewan, Çin’in son yıllarda hayata geçirdiği tek devasa ulaşım projesi değil. 2018 yılında Guiyang eyaletinde tamamlanan ve 18 rampadan oluşan, en yüksek noktası 37 metre olan Qianchun Kavşağı da benzer bir altyapı başarısı olarak kaydedilmişti. Yetkililer, bu tür yapıların artan araç popülasyonu ve coğrafi zorluklar nedeniyle zorunlu hale geldiğini ifade ediyor.