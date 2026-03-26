Turizm sektörünün önde gelen araç kiralama şirketi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, dünya genelinde trafik nezaketinin en yüksek olduğu ülkeleri gün yüzüne çıkardı.

Yaklaşık 5 bin turist sürücünün kişisel deneyimlerine dayanarak hazırlanan çalışmada, katılımcılar ziyaret ettikleri ülkelerdeki sürücü davranışlarını 10 üzerinden puanladı.

Çalışmada 50’den fazla değerlendirme alan ülkelerin dahil edildiği listenin zirvesinde, 8,83 puanla Güney Kıbrıs yer alarak dünyanın en nazik sürücülerine sahip destinasyonu seçildi.

Araştırma raporunda, Güney Kıbrıs’taki kiralık araçların kırmızı plakalarla ayırt edilmesinin yerel sürücülerde bir farkındalık yarattığı ve turistlere karşı daha hoşgörülü davranılmasını sağladığı vurgulandı.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Küresel sıralamanın ikinci basamağında Yeni Zelanda yer alırken, Türkiye 8,73 puanla üçüncü sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Turist sürücülerin Türkiye’deki trafik deneyimlerini oldukça pozitif ve nazik bulmaları, ülkenin turizm imajına önemli bir katkı olarak kayıtlara geçti.

Listenin devamında ise Avustralya dördüncü, Portekiz beşinci sırada kendine yer bulurken; Almanya, İspanya ana karası ve Kanarya Adaları gibi popüler turizm noktaları da yüksek nezaket puanlarıyla dikkat çeken diğer bölgeler oldu.