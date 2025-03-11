Hindistanlı 18 yaşındaki Lalit Patidar, Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırarak, dünyanın en kıllı yüzüne sahip insanı unvanını kazandı. Lalit, yüzünün yüzde 95’ini kaplayan kıllarıyla dikkat çekiyor. Genetik bir bozukluk olan ve milyarda bir görülen hipertrikozis hastalığına sahip olan Patidar, bu sıra dışı durumu sayesinde tarihe geçti.

Hipertrikozis: Nadir Bir Durum

Hipertrikozis, vücudun her yerinde aşırı kıllanma ile kendini gösteren genetik bir hastalıktır. Lalit’in durumu, hastalığın son derece nadir bir türüne sahip olmasıyla özel bir yere sahiptir. Orta Çağ’dan bu yana sadece 50 kişide bu hastalık tespit edilirken, Lalit bu hastalığa sahip en genç kişi olarak kayıtlara geçti.

201.72 Kıl Yoğunluğu ile Rekor

Guinness Dünya Rekorları’na göre, Lalit’in yüzündeki kılların santimetrekareye 201.72 yoğunlukla yerleştiği belirlendi. Milano’da yapılan özel testlerde bu eşsiz durumu kanıtlandı ve Lalit, dünyanın en kıllı yüzüne sahip insanı olarak rekorunu kazandı.

Çocuklukta Zorluklar, Şimdi Mutluluk

Rekoru kazandığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Lalit, “Bunu elde etmek benim için büyük bir mutluluk. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum” dedi. Çocukluk yıllarında dış görünüşü nedeniyle arkadaşlarının kendisinden korktuğunu anlatan Lalit, “Beni gördüklerinde korkuyorlardı ama zamanla tanıyınca, aslında diğer insanlardan çok da farklı olmadığımı anladılar. Sadece dış görünüşüm farklıydı” şeklinde konuştu.