İran’ın Fars eyaletinde, hayatının neredeyse yetmiş yılını tek bir damla su ve sabuna dokunmadan geçiren ve bu sıra dışı yaşam tarzıyla "dünyanın en kirli adamı" olarak tanınan Amou Haji, köylülerin yoğun ısrarı üzerine ömründe ilk kez banyo yaptıktan kısa bir süre sonra 2022 yılında 94 yaşında hayatını kaybetti.

Yıllardır biriken kir tabakasının kendisini hastalıklardan koruduğuna inanan yaşlı adamın, temizlendikten günler sonra hastalanarak yaşama veda etmesi, tıp dünyasında ve kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yarattı.

ALDIĞI GÖNÜL YARASI SONRA İNSANLARDAN KAÇTI

Gençlik yıllarında yaşadığı derin bir gönül yarası ve duygusal çöküntünün ardından insanlardan kaçarak münzevi bir yaşamı seçen Amou Haji, Dezh Gah köyünün dışındaki bir toprak çukurda tek başına yaşamaya başladı.

Komşularının ev, yiyecek ve temizlik malzemesi tekliflerini her seferinde elinin tersiyle iten Haji; yıkanmanın kendisine uğursuzluk getireceğine ve onu hasta edeceğine inanıyordu.

Hayatını tamamen doğadan ve yol kenarlarından bulduğu yiyeceklerle sürdüren yaşlı adamın en sevdiği yiyecek çürümüş kirpiyken, günlük su ihtiyacını ise paslı yağ tenekelerinden veya doğrudan yağmur birikintilerinden karşılıyordu.

SİGARA PİPOSUNA HAYVAN DIŞKISI DOLDURUP İÇİYORDU

Tütüne olan düşkünlüğüyle de bilinen Haji, sigarası bittiğinde piposuna kurutulmuş hayvan dışkısı doldurup içiyor, uzayan saç ve sakallarını ise tıraş etmek yerine ateşte yakarak kısaltıyordu.

BAĞIŞIKLIĞI KARŞISINDA TIP DÜNYASI HAYRETE DÜŞTÜ

Onlarca yıl süren bu uç yaşam tarzı, 2014 yılında dünya basınının ilgisini çekince bilim insanları Haji’yi inceleme altına aldı. Parazitologların yaptığı kapsamlı testler şok edici bir gerçeği ortaya çıkardı.

Çürük et yiyen ve mikrop yuvası bir ortamda yaşayan bu adamda, çiğ etten geçen hafif bir parazit dışında hiçbir ciddi hastalığa rastlanmadı. Uzmanlar, Haji’nin maruz kaldığı aşırı kirli ortam sayesinde bağışıklık sisteminin adeta "çelikten bir kalkan" geliştirdiğini ve bu sayede ülkesindeki ortalama yaşam süresi olan 74 yılı fersah fersah aşarak 94 yaşına kadar sapasağlam ulaştığını belirtti.

İLK VE SON BANYO

Yıllar boyunca yaşlı adamı yıkamak için her yolu deneyen, hatta bir keresinde onu zorla nehre götürmeye çalışırken Hacı'nın hareket halindeki araçtan atlamasıyla pes eden köylüler, 2022'nin sonlarına doğru nihayet amacına ulaştı.

Yaşlılığın da verdiği çaresizlikle ikna edilen Amou Haji, yaklaşık 60 yıl sonra ilk kez banyo yaptırılarak baştan aşağı temizlendi. Ancak bu banyo, onun sonu oldu. Vücudunu kaplayan onlarca yıllık kalın kir ve ölü deri tabakasının aniden yok olmasıyla vücut direnci çöken yaşlı adam, temizlendikten sadece birkaç gün sonra ağır bir şekilde hastalandı. Haftalarca yatakta kalan Haji, ekim ayında hayatını kaybetti.