

Dünyanın geri kalanında futbol ligleri aylar süren yorucu maratonlar, transfer dönemleri ve bitmek bilmeyen fikstürlerle anılırken, Grönland, futbol literatürünü altüst eden bir formata ev sahipliği yapıyor. Kuzey Kutbu’nun kalbinde, buzulların arasında düzenlenen Grönland Futbol Şampiyonası (Grønlandsbanken Final 6), "dünyanın en kısa futbol ligi" ünvanını elinde bulunduruyor.

SADECE 7 GÜN, TEK ŞAMPİYON

Grönland’da futbol oynamak, doğaya karşı verilen bir mücadele olmasıyla dikkat çekiyor. Elverişsiz hava koşulları ve ulaşım zorlukları nedeniyle takımlar, yılın büyük bölümünde bölgesel elemelerle ter döküyor. Ancak asıl heyecan, sadece bir hafta süren final turnuvasında yaşanıyor.

Süre: Toplam 7 gün.

Format: Bölgesel elemeleri geçen en iyi 6-8 takım tek bir şehirde toplanıyor.

Tempo: Takımlar neredeyse her gün maça çıkıyor. Dinlenme günü kavramı bu ligde lüks sayılıyor.

NEDEN BU KADAR KISA?

Bu sıra dışı takvimin temelinde, adanın sunduğu zorlu coğrafi koşullar ve doğanın dayattığı sert kurallar yatıyor. Grönland'da futbol oynayabilmek için uygun sıcaklıklar sadece Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan çok dar bir zaman diliminde görüldüğü için, tüm organizasyon bu kısa süreye sıkıştırılmak zorunda kalıyor.

Üstelik adanın dondurucu iklimi doğal çim yetişmesine izin vermediğinden, oyuncular genellikle sert kum zeminlerde veya kısıtlı sayıdaki suni çim sahalarda mücadele ediyor. Bu zorluklara bir de ulaşım imkansızlıkları eklendiğinde tablo daha da netleşiyor; şehirler arasında karayolu bağlantısı bulunmadığı için takımların turnuvaya ulaşması ancak pahalı gemi seferleri veya helikopter yolculuklarıyla mümkün oluyor.

BUZUN ÜSTÜNDE 90 DAKİKALIK MÜCADELE

Grönlandlı futbolcular için bu bir hafta, yılın en kutsal zamanı sayılıyor. Maçların oynandığı sahaların hemen kenarında devasa buz dağları yüzerken, taraftarlar rengarenk evlerinin pencerelerinden veya kayalıkların üzerinden takımlarını destekliyor.