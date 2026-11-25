Belçika'nın Baarle-Hertog bölgesindeki küçük bir arazi parçası olan H8 enklavı, etrafı tamamen Hollanda topraklarıyla çevrili olması nedeniyle dünyanın en kısa uluslararası sınır hattına sahip bulunuyor. Çevresi yalnızca 140 metre olan bu alan, iki ülke arasındaki resmi sınır çizgisini oluşturuyor.

ETRAFI TAMAMEN HOLLANDA TOPRAKLARIYLA ÇEVRİLİ

Belçika egemenliğine ait olan H8 enklavı, coğrafi olarak tamamen Hollanda sınırları içinde yer alıyor. Küçük bir çayırlık alandan oluşan bu bölge, çevresindeki tüm kara bağlantısını Hollanda ile paylaşıyor. Bu durum, arazinin dış çeperini oluşturan 140 metrelik hattı bağımsız bir uluslararası sınır haline getiriyor.

BU SINIR HATTI NEDEN SADECE 140 METRE UZUNLUĞUNDA?

Sınırın bu denli kısa ve karmaşık bir yapıda olmasının temelinde tarihsel mülkiyet düzenlemeleri yatıyor. Bölgedeki sınır çizgileri, Orta Çağ'dan kalma feodal toprak mülkiyeti kayıtları esas alınarak oluşturuldu. Yüzyıllar öncesine dayanan arazi bölüşümleri bozulmadan korunduğu için bu küçük parsel bağımsız bir sınır hattı olarak varlığını sürdürdü.

RESMİ STATÜSÜNÜ GÜNÜMÜZDE DE KORUYOR

Tarihsel kayıtların modern sınır anlaşmalarına doğrudan aktarılmasıyla H8 enklavı günümüze kadar ulaştı. Herhangi bir fiziksel engel bulunmayan bu 140 metrelik çayırlık alan, Hollanda ve Belçika arasındaki resmi devlet sınırı statüsünü koruyor. Bölge, sahip olduğu bu özellikle dünyadaki en kısa uluslararası sınır olarak kayıtlarda yer alıyor.