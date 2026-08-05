Ülke, Çarlık Rusyası'nın yıkılmasının ardından toplanan ve Rusya'nın ilk demokratik seçimle belirlenen yasama organı olan Kurucu Meclis tarafından kuruldu. Meclis, Rusya'yı parlamenter ve federal bir yapıyla yönetmeyi, farklı halklara daha geniş temsil hakkı tanımayı ve yeni bir demokratik düzen oluşturmayı hedefliyordu. Ancak bu plan, ilan edildiği gün sona erdi.

LENİN YÖNETİMİ AYNI GÜN DAĞITTI

Kurucu Meclis'in ilk oturumu sırasında Bolşevikler, meclisin otoritesini tanımadı. Vladimir Lenin liderliğindeki Bolşevik yönetimi, Sovyet sistemini esas alan yeni bir yönetim modeli istediği için meclisi feshetti. Gece saatlerine doğru askerler meclis binasını boşaltırken, Rusya Demokratik Federal Cumhuriyeti'nin varlığı da ilan edilmesinden yalnızca 13 saat sonra sona erdi.

Bu gelişmenin ardından ülkedeki siyasi gerilim daha da tırmandı ve kısa süre sonra Rus İç Savaşı patlak verdi. Bolşevikler yönetim üzerindeki hakimiyetlerini güçlendirirken, demokratik yönetim kurma girişimi de daha ilk gününde tarihe karıştı.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN YOLUNU AÇTI

Her ne kadar yalnızca birkaç saat yaşayabilmiş olsa da Rusya Demokratik Federal Cumhuriyeti, tarihçiler tarafından Rusya'da demokratik yönetim kurma yönündeki en önemli ancak en kısa süren girişimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu olay, yalnızca kısa ömürlü bir devletin sonu değil, aynı zamanda Rusya'nın siyasi geleceğini şekillendiren ve ilerleyen yıllarda Sovyetler Birliği'nin kurulmasına giden süreci hızlandıran en kritik dönüm noktalarından biri oldu.