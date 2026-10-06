27 Ağustos 1896’da İngiltere ile Zanzibar Sultanlığı arasında başlayan çatışma, bir saat bile sürmeden tamamlandı. İngiliz savaş gemilerinin Zanzibar’daki sarayı ateş altına almasının ardından direniş kısa sürede sona erdi ve savaş yaklaşık 40 dakika içinde bitti.

SAVAŞIN FİTİLİ SULTANIN ÖLÜMÜYLE ATEŞLENDİ

Zanzibar Sultanı Hamad bin Thuwaini’nin ölümünün ardından Khalid bin Barghash yönetimi ele geçirdi. İngiltere, yeni sultanın göreve gelmesini kabul etmedi ve sarayın boşaltılmasını istedi. Ültimatomun karşılık bulmaması üzerine askeri müdahale başladı.

İngiliz donanması, ültimatom süresinin sona ermesinin ardından Zanzibar’daki sarayı bombardımana tuttu. İngiliz gemilerinin yoğun ateşi karşısında Zanzibar kuvvetlerinin direnişi kısa sürdü ve çatışma yaklaşık 40 dakika içerisinde sona erdi.

SARAY ATEŞ ALTINA ALINDI

Bombardıman sırasında Zanzibar Sultanlığı’nın sarayı ve savunma noktaları hedef alındı. İngiliz donanmasının ateş gücü karşısında Zanzibar kuvvetleri kısa sürede etkisiz hale geldi ve saraydaki direniş sona erdi.

SULTAN BÖLGEDEN AYRILDI

Çatışmanın ardından Khalid bin Barghash saraydan ayrılarak Alman konsolosluğuna sığındı. İngiltere’nin desteklediği Hamud bin Muhammed daha sonra Zanzibar Sultanı olarak göreve getirildi.

Anglo-Zanzibar Savaşı’nın yaklaşık 38 ila 45 dakika sürdüğü kabul ediliyor. Bir saatten kısa sürede sona eren çatışma, bu nedenle tarihin kayıtlara geçen en kısa savaşı olarak anılıyor.