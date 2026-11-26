İspanya ile Portekiz arasındaki 3.2 metrelik köprü, dünyanın en kısa uluslararası sınır geçişi olarak kullanılıyor. Portekiz'in Arronches kasabası ile İspanya'nın La Codosera köyünü birbirine bağlayan bu ahşap yapı, her gün yayalar ve bisikletliler tarafından aktif olarak tercih ediliyor.

DÜNYANIN EN KISA ULUSLARARASI GEÇİŞİ

El Marco deresi üzerinde yer alan ahşap yaya köprüsü, yalnızca 3.2 metre uzunluğu ve 1.45 metre genişliğiyle iki ülkeyi birbirine bağlıyor. Boyutları itibarıyla dünyanın en kısa uluslararası sınır köprüsü unvanını taşıyan bu geçit, her iki taraftaki yerel topluluklar için hayati bir bağ oluşturuyor. Sınırın bir ucundan diğer ucuna yürümek sadece birkaç saniye sürüyor.

SINIR KONTROLÜ VE PASAPORT GEREKMİYOR

Avrupa Birliği'nin Schengen Bölgesi kapsamında yer alan bu sınırda herhangi bir resmi kontrol veya gümrük noktası bulunmuyor. İki ülke vatandaşları ve turistler, hiçbir engelle karşılaşmadan köprü üzerinden serbestçe geçiş yapabiliyor. Sınırın iki tarafında sadece ülkelerin isimlerini belirten küçük tabelalar yer alıyor.

MOTORLU ARAÇ TRAFİĞİNE TAMAMEN KAPALI

Küçük boyutları ve yapımında kullanılan ahşap malzeme nedeniyle köprü, motorlu araçların geçişine uygun bulunmuyor. Sadece yayaların, bisikletlilerin ve bazen hafif yük taşıyanların kullanımına izin verilen bu geçit, çevre dostu ve doğal bir sınır geçişi olarak korunuyor. Köprünün her iki yakasında da araçların geçişini engelleyen fiziki bariyerler bulunuyor.

Derinin iki yakasında yaşayan Portekizli ve İspanyollular, alışveriş, iş veya sosyal ziyaretler için bu köprüyü her gün sıklıkla kullanıyor. İki farklı kültür ve dili birbirine bu kadar yakınlaştıran köprü, aynı zamanda bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Sınırın bu kadar kolay aşılabilmesi, iki komşu yerleşim arasındaki bağları yıllardır güçlü tutuyor.