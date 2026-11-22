İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney Adaları'nda yer alan Westray ve Papa Westray adaları arasında düzenlenen 2,7 kilometrelik ticari uçuş, dünyanın en kısa tarifeli uçak seferi olma özelliğini taşıyor. Loganair havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen bu uçuş, ortalama 90 saniye sürüyor.

53 SANİYEYE KADAR DÜŞÜYOR

İki ada arasındaki 2,7 kilometrelik mesafede düzenlenen sefer, hava ve rüzgar koşullarına bağlı olarak 53 saniye ile 2 dakika arasında tamamlanıyor. Sefer, uçağın kalkışından inişine kadar geçen sürenin kısalığı nedeniyle havacılık literatüründe en kısa uçuş olarak biliniyor.

1967 YILINDAN BU YANA HİZMET VERİYOR

İki ada arasında karayolu bağlantısı veya köprü bulunmaması, bu hava koridorunu bölge halkı için zorunlu kılıyor. İlk kez 1967 yılında başlatılan ve o tarihten bu yana kesintisiz olarak sürdürülen hat, özellikle adalar arasında düzenli geçiş yapmak zorunda olan öğretmenler, öğrenciler, sağlık çalışanları ve hastalar tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

ULAŞIM İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Adalar arasındaki deniz ulaşımının hava şartlarından sıkça etkilenmesi, uçak seferlerinin önemini artırıyor. Bölgedeki kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve günlük yaşamın devamlılığı için kritik bir rol oynayan bu kısa uçuş, aynı zamanda bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.