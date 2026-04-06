İskoçya’nın kuzeyindeki Orkney Takımadaları, havacılık dünyasının en sıra dışı rotalarından birine ev sahipliği yapıyor. Westray ve Papa Westray adalarını birbirine bağlayan bu uçuş, bir bardak çay için suyun kaynamasından daha kısa sürede tamamlanarak dünyanın en kısa tarifeli ticari uçuşu unvanını elinde bulunduruyor.

YOLCULUK 30 SANİYE SÜRÜYOR

İki ada arasındaki sadece 2,7 kilometrelik mesafe, havada geçirilen sürenin yaklaşık 53 saniyeye, kapıdan kapıya toplam yolculuğun ise 90 saniyeye inmesini sağlıyor.

HAVA KÖPRÜSÜ OLARAK KULLANILIYOR

İskoç bölgesel havayolu Loganair tarafından 1967 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürülen bu hizmet, adalar arasındaki ulaşım ağının kritik bir parçasını oluşturuyor. Tek bir pilot tarafından idare edilen ve sadece sekiz yolcu kapasitesine sahip Britten-Norman Islander tipi küçük uçaklarla gerçekleştirilen seferler, bölge halkı için hayati önem taşıyor.

Özellikle öğretmenler ve öğrenciler Papa Westray’deki onlarca arkeolojik siteye ulaşmak için bu yolu tercih ederken, sağlık çalışanları da adada yerleşik 90 kişiye hizmet götürmek amacıyla bu hava köprüsünü kullanıyor.

BAŞKA ARAÇLAR DA KULLANILIYOR

Havayoluna alternatif olarak adalar arasında haftada iki kez araç vapuru ve günlük olarak düzenlenen, yaklaşık 25 dakika süren yolcu feribotu seferleri de devam ediyor.