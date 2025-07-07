Gaz, alev ve yangın söndürme sistemleri alanında dünyanın en köklü üreticilerinden biri olan İsveç merkezli Consilium Safety Group, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yaptı. 1912 yılında kurulan ve 29 ülkede 55 ofisi bulunan şirket, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Türk firması Ares Marine’i bünyesine kattı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Consilium Safety Group CEO’su Philip Isell Lind af Hageby, Türkiye’de denizcilik faaliyetlerinin hızlı bir büyüme içinde olduğuna dikkat çekerek, Ares’in satın alınmasıyla birlikte gemi üreticilerine gelişmiş çözümler sunmanın yanı sıra, gemi sahiplerine yerel satış sonrası ve modernizasyon hizmetleriyle de destek vereceklerini belirtti.

ARES'İN KÖKLERİ 1918'E DAYANIYOR

1988 yılında kurulan Ormar Ltd’nin 2016’da Ares Marine adıyla yeniden yapılanmasıyla faaliyetlerine devam eden şirketin merkezi, Türkiye tersaneciliğinin önemli merkezlerinden biri olan Tuzla’da bulunuyor.

Ares Marine, yangın ve gaz algılama sistemlerinden kargo kontrolüne, navigasyondan deniz elektroniğine kadar birçok alanda hizmet veriyor.

Ares Marine’in Kurucu Ortağı Mustafa Özler, gerçekleşen satın almanın ardından yaptığı açıklamada, “Ar­kamızda Consilium’un tüm ürün yelpazesi ve kapsam­lı deneyimiyle, artık büyüme planımızdaki bir sonraki bü­yük adımı atabilir ve küresel genişleme yolculuğuna katı­labiliriz” ifadelerini kullandı.