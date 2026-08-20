Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından TasteAtlas, en düşük puan alan 100 pirinç yemeğini sıraladı. Listenin zirvesinde ABD mutfağından Glorified Rice yer alırken, Güney Kore'nin geleneksel yemeklerinden kongnamul-bap (soya filizli pilav) 5 üzerinden 2,4 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Listenin ikinci sırasında İsrail mutfağından Orez shu'it, üçüncü sırasında ise Kore mutfağının geleneksel yemeklerinden kongnamul-bap yer aldı.

Kore'nin geleneksel yemeği 3. sırada

Kongnamul-bap, soya filizlerinin pirinçle birlikte pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir Kore yemeği. Genellikle soya sosu, sarımsak ve susam yağı gibi malzemelerle servis ediliyor.

Aynı listede bir başka Kore yemeği olan çıplak gimbap da bulunuyor. 5 üzerinden 2,7 puan alan yemek, listenin 11. sırasında yer aldı. Çıplak gimbap, pirincin deniz yosunuyla sarıldığı ancak pirincin dışarıdan görülebildiği bir gimbap çeşidi olarak tanımlanıyor.