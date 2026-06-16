ABD'nin New York eyaletindeki Alexandria Körfezi açıklarında, Saint Lawrence Nehri üzerinde yer alan Just Room Enough (Sadece Yeterli Oda), Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en küçük yaşanabilir adası. Bin Adalar takımadalarının bir parçası olan bu kara parçası, sadece 310 metrekarelik bir alana sahiptir. Bölgedeki uluslararası kurallara göre bir kara parçasının ada sayılabilmesi için yıl boyunca su üzerinde kalması ve üzerinde en az bir canlı ağaç bulunması gerekiyor.

SAKİN BİR TATİL YERİ DİYE SATIN ALINDI

Ada, 1950 yılında Sizeland ailesi tarafından sakin bir tatil yeri amacıyla satın alınmış ve ilk olarak "Hub" şeklinde adlandırıldı. Aile, adadaki mevcut alanı bir ev inşa etmek ve kurallara uygunluğu korumak adına yeni bir ağaç dikmek için kullandı ancak ailenin gözlerden uzak kalma amacının aksine, ada zamanla popüler bir turistik merkeze dönüşmüş ve ismi Just Room Enough olarak değiştirildi.

ALAN DARLIĞI NEDENİYLE HAREKET EDİLEMİYOR

Alanın darlığı nedeniyle Washington Post gazetesi, adayı ziyaret edenlerin denize düşmemek için çok dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirtti. Günümüzde adada bir ev ve bir ağacın yanı sıra, sahipleri tarafından eklenen yapay bir mini beyaz kum plajı ile güneşlenmek için sandalyeler bulunuyor.