İngiltere merkezli müzayede evi Iconic Auctioneers, 1960'lı yıllardan günümüze sınırlı sayıda ulaşan Peel P50 model mikro otomobili açık artırmaya çıkarıyor.

Independent'ın aktardığı bilgilere göre, 14 Kasım'da gerçekleşecek satışta zeytin yeşili rengindeki 1964 model aracın 40 bin ile 60 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 691 bin TL – 4 milyon 36 bin TL) aralığında bir bedelle el değiştirmesi bekleniyor.

GERİ VİTES BULUNMUYOR

Man Adası'nda Peel Engineering Company tarafından 1964 yılında üretilen üç tekerlekli Peel P50, yalnızca 1,4 metre uzunluğa ve 1 metre genişliğe sahip.

İç hacmi bir yetişkin ve bir el çantasını alacak şekilde tasarlanan taşıt, döneminde 199 sterlinlik fiyat etiketiyle piyasaya sunuldu.

Mekanik yapısında geri vites mekanizması bulunmayan aracın manevrası, arka kısmında yer alan tutma kolu yardımıyla sağlanıyor. Sürücülerin aracı geri yöne çevirebilmesi için gövdenin arka bölümünü elle kaldırarak yönlendirmesi gerekiyor.

GÜNÜMÜZE ULAŞAN 30 ÖRNEKTEN BİRİ

2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "Dünyanın En Küçük Seri Üretim Otomobili" olarak tescillenen modelden günümüzde 30 adetten daha az bulunduğu tahmin ediliyor.

Açık artırmaya çıkacak olan zeytin yeşili araç, 1964 yılında ilk sahibi tarafından Finlandiya'ya götürüldü ve bu yılın başlarına kadar aynı ülkede korundu. İngiltere'ye nakledilen otomobilin orijinal ve restore edilmemiş durumda olduğu, restorasyon sürecine hazır biçimde yeni sahibine teslim edileceği bildirildi.

Iconic Auctioneers uzmanı Alex Lucocq, modelin piyasadaki nadirliğinin değerini doğrudan etkilediğini ve günümüze ulaşan orijinal bir Peel P50'nin, aynı dönemde üretilmiş pek çok klasik İngiliz spor otomobilinden daha yüksek piyasa değerine erişebildiğini ifade etti.