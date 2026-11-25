Grönland'ın başkenti Nuuk, yaklaşık 19 bin 800 kişilik nüfusuyla dünyanın en küçük başkentleri arasında yer alıyor. Yalnızca bu nüfusuyla dikkat çeken kent, adanın toplam nüfusunun üçte birinden fazlasını tek başına barındırıyor.

KARA YOLU BAĞLANTISI BULUNMUYOR

Nuuk’un en belirgin özelliklerinden biri, coğrafi yalıtılmışlığı ve zorlu iklim koşulları olarak öne çıkıyor. Şehrin, ada üzerindeki diğer hiçbir yerleşim yeriyle kara yolu bağlantısı bulunmuyor. Arktik ikliminin ve sarp fiyortların geçit vermediği bu coğrafyada, ulaşım sadece deniz veya hava yoluyla gerçekleştirilebiliyor.

ADANIN EN BÜYÜK YERLEŞİMİ AMA NÜFUSU BİR KASABA KADAR

2.16 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan Grönland’da, nüfusun büyük kısmı kıyı şeridindeki küçük yerleşimlerde yaşıyor. Nuuk, 19 bin 800 kişilik nüfusuyla adanın en yoğun ve en gelişmiş merkezi kabul ediliyor. Ancak bu sayı, onu küresel ölçekteki en küçük idari merkezlerden biri yapmaya yetiyor.

ZORLU İKLİM ŞARTLARINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Kuzey Kutup Dairesi’nin hemen güneyinde, bir fiyort ağzında yer alan kentte yaşam, Arktik iklim şartlarına göre şekilleniyor. Yılın büyük bölümünde kar ve buzla kaplı olan bölgede ekonomik ve sosyal hayat, liman faaliyetleri, balıkçılık ve kamu yönetimi üzerine kurulmuş durumda. Coğrafi engeller nedeniyle kentin büyümesi ve dış dünyayla entegrasyonu, diğer küresel başkentlerden çok daha farklı ve sınırlı imkanlarla yürütülüyor.