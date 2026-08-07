Türkiye sınırları içerisinde yer alan iç deniz, yüzölçümü verileriyle dünyanın en küçük denizi olarak kayıtlara geçti. İki stratejik boğazla doğrudan okyanus sistemine eklemlenen bu su kütlesi, kapladığı dar alanla küresel listenin ilk sırasında yer alıyor.

İki kıta arasında kalan bu özel alan, boyutunun küçüklüğüne rağmen taşıdığı stratejik ve hidrografik özelliklerle dünyada eşi bulunmayan bir yapı sunuyor.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK DENİZİ HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Karadeniz'in az tuzlu suyu ile Ege'nin yüksek tuzlu suyunu aynı anda barındıran bu deniz, iki katmanlı akıntı mekanizmasıyla çalışıyor. Bu özel hidrografik yapı, bölgeyi uluslararası bilim dünyası için adeta doğal bir laboratuvara dönüştürüyor.

Tabanından geçen aktif fay hatları da bu su kütlesini jeolojik açıdan dünyanın en sıkı takip edilen noktalarından biri yapıyor. Bölgedeki sismik hareketler ve su altı dinamikleri araştırmacılar tarafından kesintisiz olarak izleniyor.

BU DENİZİ STRATEJİK YAPAN TARİHİ VE COĞRAFİ NEDENLER NE?

Antik dönemden bu yana büyük imparatorlukların lojistik merkezi olan bu dar su yolu, tarih boyunca kıtalararası ticaretin ana koridoru olarak kullanıldı. Yüzölçümünün darlığı, tarih boyunca boğaz geçişlerinin ve deniz trafiğinin kontrol edilmesini kolaylaştırdı.

Ege ile Karadeniz arasındaki tek geçiş noktası olması, bölgeyi deniz canlıları için hayati bir göç rotası haline getiriyor. Alanın küçüklüğüne rağmen mevsimsel balık geçişleri, ticari avcılık ve deniz ekosistemi açısından devasa bir potansiyel barındırıyor.