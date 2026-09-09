Dünya yüzeyinin yüzde 70’inden fazlasını su oluştururken, gezegendeki suyun büyük bölümü okyanuslarda bulunuyor. Dünyadaki beş ana okyanus arasında en küçük, en sığ ve en soğuk olanı Kuzey Buz Denizi olarak bilinen Arktik Okyanusu.

Yaklaşık 14 milyon kilometrekarelik alana sahip Arktik Okyanusu, Pasifik Okyanusu’nun yüzölçümünün yaklaşık 11’de biri büyüklüğünde bulunuyor. Okyanus; Alaska, Kanada, Grönland, Norveç ve Rusya arasında yer alıyor.

Yılın büyük bölümünde buzla kaplı olan Arktik Okyanusu; kutup ayıları, deniz gergedanları ve belugalar başta olmak üzere çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

EN KÜÇÜK DENİZ MARMARA

Dünya genelinde 50’den fazla deniz bulunurken, yüzölçümü bakımından en küçük deniz Marmara Denizi olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de yer alan Marmara Denizi, yaklaşık 7 bin 52 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Deniz, aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölgede yer alması nedeniyle deprem araştırmalarında da inceleniyor.

OKYANUSLARDA EKOLOJİK TEHDİT

Dünya denizlerindeki bir diğer önemli konu ise “karanlık filo” olarak adlandırılan gemiler. Bu gemilerin bir bölümünün takip sistemlerini kapattığı, rotalarını gizlediği veya farklı kayıtlar kullandığı belirtildi.

Global Fishing Watch araştırmacılarının çalışmasına göre, dünya genelindeki endüstriyel balıkçı filosunun önemli bir bölümü resmi takip sistemlerinde görünmüyor.

Takip dışı kalan gemilerin yasa dışı balıkçılık ve kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılabildiği, deniz ekosistemleri üzerinde de baskı oluşturabildiği belirtiliyor. Özellikle biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu ve aşırı avlanma sorununun yaşandığı bölgelerin risk altında olduğu ifade edildi.