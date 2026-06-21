Normandiya açıkları Manş Denizi'ndeki özerk Sark Adası'nda 1856 yılında inşa edilen iki hücreli dünyanın en küçük hapishanesi, günümüzde aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Toplam 7,5 metrekarelik alana sahip bu taş yapı, adada işlenen küçük asayiş suçlarında mahkumları tecrit etmekten ziyade bir gecelik bekleme odası görevi üstleniyor.

Fıçı çatılı taş binanın içinde sadece dar bir koridor ve penceresi olmayan iki adet hücre yer alıyor. Biri 4,3 metrekare, diğeri ise 3,2 metrekare olan odalara yalnızca ahşap bir bank ve yatak sığabiliyor. Fiziksel yetersizliği nedeniyle bina, tehlikeli mahkumların uzun süreli hapis cezaları için yasal olarak uygun kabul edilmiyor. Adada işlenen ağır cezalık adli vakalar, yargılama için doğrudan komşu Guernsey Adası’na naklediliyor.

MAHKUMA KAPIDA ÖRGÜ ÖREREK EŞLİK EDİLDİ

Cezaevinin kayıtlara geçen en eski mahkumiyetlerinden biri, ev sahibinin mendilini çaldığı için üç gün hapse mahkum edilen bir hizmetçiye ait. Karanlıktan korkan mahkumun kaçmayacağına kanaat getiren yerel polis, hücre kapısının açık kalmasına izin verdi. Ada kadınları üç günlük ceza süresi boyunca hapishane kapısının önüne sandalyelerle oturup, mahkuma örgü örerek ve sohbet ederek eşlik etti.

ADAYI TEK BAŞINA FETHETMEYE KALKAN FİZİKÇİ

Binanın en sarsıcı asayiş kaydı ise 1990 yılında yaşandı. Kendisini adanın meşru hükümdarı ilan eden Fransız nükleer fizikçi André Gardes, yarı otomatik bir silahla adayı tek başına fethetmeye kalkıştı. Yerel polis şefi tarafından mesai bitiminde etkisiz hale getirilen Gardes, Guernsey'deki mahkemeye sevk edilmeden önce bu iki hücreli hapishaneye kapatılan son büyük eylemci olarak tarihe geçti.

600 KİŞİLİK ADANIN GÜNÜMÜZDEKİ ASAYİŞ MANTIĞI

Araba kullanımının ve sokak lambalarının yasak olduğu adanın asayişi, her yıl ada halkı tarafından oylamayla seçilen iki polis memuru tarafından sağlanıyor. Günümüzde bu iki hücre, yalnızca aşırı alkol alan turistlerin veya mevsimlik işçilerin sabah ayılana kadar bekletildiği güvenli birer oda olarak kullanılıyor.